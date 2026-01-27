Tebas denuncia a los futbolistas por «huelga encubierta» en las protestas por el partido en Miami

Las protestas de todos los equipos contra el partido de Miami fueron un duro golpe para Javier Tebas. El presidente de la Liga trató por todos los medios llevar el Villarreal-Barcelona fuera de España a finales de diciembre, pero la total oposición de los clubes derivó en una protesta de la que se quiere vengar a toda costa.

Los jugadores pararon durante los primeros 15 segundos de los partidos. Imágenes que, por mucho que la Liga intentó censurar al público, dieron la vuelta al mundo y resultaron clave para que el proyecto estadounidense se viniese abajo. Sin embargo, Tebas ha confirmado que ha denunciado a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) después de no llegar a un acuerdo entre ambas partes ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para determinar si aquella iniciativa se consideraba una huelga.

El máximo dirigente de la Liga apuntó que la mejor solución es ir a los tribunales para zanjar el asunto: «Seguiremos trabajando para que podamos conseguirlo. En las circunstancias que pasó el parón, cuando ocurren esas cosas, si no nos ponemos de acuerdo, hace falta mediación. A ver si nos damos cuenta de que acudir a los tribunales es de civilizados», explicó antes de la gala de los premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM).

«Es un derecho que tienen los ciudadanos. Si no están de acuerdo, que resuelvan los tribunales. Nosotros pensamos que tenemos razón, aceptaremos lo que decidan los tribunales, no tiene mayor trascendencia», ahondó Tebas.

La AFE no le tiene miedo a Tebas

Un ataque al que David Aganzo, presidente de la AFE, no le tiene miedo al sentirse con el apoyo de los futbolistas: «Estamos perfectamente tranquilos. Es libertad de expresión. Sabemos perfectamente lo que es una huelga, nosotros seguimos a lo nuestro, la preocupación que tenemos es cero», añadió en la gala.

Aun así, el directivo incidió en la necesidad de entendimiento con LaLiga: «No favorece al mundo del fútbol que las instituciones se denuncien por este tipo de cosas. Lo único que se pidió fue información. Los futbolistas quieren ayudar. Conciliar cuando se toma una decisión unilateral es complicado. Este tipo de proyectos debe de tener comunicación de todos los estamentos. Para próximos proyectos, creo que se van a hacer las cosas bien. Si se habla con los futbolistas y ellos toman la decisión, así será», concluyó.