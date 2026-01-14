Hasta 21 ligas superan a la Liga devaluada de Tebas en gasto en fichajes en el mercado de invierno

Prácticamente en el ecuador del mercado de fichajes y la Liga de Javier Tebas sigue sin espabilar. La competición española solamente ha invertido en dos semanas de mercado 5,50 millones de euros para reforzarse, una cuantía que la sitúa muy cerca de ligas como la sueca e incluso por debajo de la noruega, la polaca o la griega. La Liga es el torneo doméstico número 22 en gasto de fichajes este mes de enero, con 21 ligas que la superan en inversión por el momento…

Si Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid no invierten, el músculo general de la Liga carece de potencia. Apenas se han realizado ocho fichajes en estas dos semanas desde que se abrió el mercado, repartidos en siete clubes. Solamente dos de ellos han gastado algo en traspasos, los cinco millones de euros que ha pagado el Valencia a la Real Sociedad por el nigeriano Umar Sadiq y los 500.000 euros invertidos por el Osasuna para llevarse a Javi Galán del Atlético.

Ya hablamos tras las primeras horas de mercado sobre la pobre situación de la Liga. Mientras otras competiciones sacaban músculo nada más conocer la apertura del mercado, la Liga se situaba fuera del Top 30 en inversión. Poco ha cambiado en estas semanas y tiene pinta de que tampoco habrá grandes novedades de aquí al cierre.

La Liga, muy lejos en materia de fichajes

La Liga, uno de los integrantes del Top 5 europeo, junto con la Premier League, la Serie A, la Bundesliga y la Ligue 1, está en estos momentos muy lejos de las tres primeras. La competición inglesa es la reina de las inversiones. Su estructura y modelo de negocio no tiene comparación, el músculo de sus clubes es tal que supera con creces al segundo y tercer ‘clasificado’ juntos. La Premier ha invertido 198 millones a 14 de enero, una cifra apabullante teniendo en cuenta los poco más de cinco millones que lleva invertidos la Liga.

La Serie A y la Bundesliga han efectuado inversiones muy parejas. La italiana supera levemente con 47,85 millones gastados en fichajes hasta la fecha, una miles más que la alemana, que cierra el grifo por el momento en 47,15 millones. Cabe destacar que, pese a su importante inversión, no están en el podio, son cuarta y quinta. El Brasileirao sorprende con una inversión de 102,27 millones de euros mientras la MLS cierra el podio con 87,14 millones, demostrando el músculo que ostentan hoy en día ambas.

Esas son las cinco primeras ligas en inversión en este mercado de fichajes, pero son muchas más las que están por encima en estos momentos de la Liga de Tebas. La competición española está devaluada y es algo que se constata cuando otras competiciones menores como la Super Lig turca (40,44M€), la Liga MX Apertura de México (36,61M€) o la Liga Portugal (32,70M€) están por encima. Pero también las ligas de Argentina, República Checa, Arabia Saudí, Ucrania, Rusia, Grecia, Holanda, Polonia, Dinamarca, Francia, Noruega o Escocia…