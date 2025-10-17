Tebas censura la protesta de los jugadores por el partido de Miami poniendo una imagen aérea del Tartiere

Javier Tebas ha protagonizado un nuevo escándalo con la huelga de los futbolistas por el partido de Miami. Después de conocer el comunicado de la AFE en el que los equipos de Primera División se plantaron ante la Liga no jugando los primeros 15 segundos esta jornada, el presidente ordenó no retransmitir la imagen de los 22 futbolistas quietos en el césped durante el Oviedo-Espanyol.

En su lugar, decidió enfocar en la televisión una imagen aérea del Carlos Tartiere mientras se escuchaba claramente que los jugadores ya habían empezado a jugar con varios segundos de antelación. Una forma de camuflar la postura de los clubes después de mostrar su disconformidad de que el Villarreal-Barcelona se juegue fuera de España el próximo 20 de diciembre.

Horas antes, la Asociación de Futbolistas Españoles hizo público un escrito en el que informaba que todos los partidos de la jornada 9 iban a comenzar de la misma manera como «reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LALIGA». Previamente, Javier Tebas ya había presionado a la AFE y los capitanes para que la protesta no se llevase a cabo «de todas las formas posibles». Incluso envió este mismo mediodía una nota informativa pidiendo la paz. Una artimaña que no le funcionó, por lo que decidió aplicar una medida mucho más radical negando a los aficionados ver la imagen de la protesta ante un partido que corrompe la igualdad en la competición.

Tensión total entre Tebas y la AFE por el partido de Miami

Aunque la AFE mantuvo al margen a los jugadores del Barcelona y Villarreal, pese a que confirman que están de su lado, la relación entre el sindicado y la Liga vive uno de los momentos más tensos de la historia.

Los continuos desplantes de Tebas a los intentos de mediar con la Liga hicieron que los clubes se viesen obligados a tener que actuar después de una serie de decisiones que fueron en contra de los futbolistas. En este caso, abogan por la falta de información a la hora de transmitir los detalles y el impacto que tiene el partido en Miami.

Respecto a la postura de los capitanes, se sienten excluidos de una decisión que afecta claramente al campeonato. Consideran que no se han tenido en cuenta sus opiniones y que tomaron la decisión unilateralmente cuando es algo que les implica directamente. De hecho, les citaron el pasado martes en las instalaciones de la AFE, pero no acudió ningún representante de la Liga para sentarse a hablar.

La decisión en la retransmisión es otra prueba más de la falta de comprensión de la Liga ante la protesta de los jugadores que participan en su liga. Se espera que el plantón se mantenga vigente en el resto de partidos, pero Tebas ya ha activado una contrarrespuesta sin escuchar los intentos de mediación.