Flick sobre el partido en Miami: «No estoy contento con eso, pero la Liga decide»

Hansi Flick utilizó la rueda de prensa previa al partido contra el Girona para mostrar su descontento por el partido que el Barcelona tendrá que disputar contra el Villarreal el sábado 20 de diciembre en Miami. Un descontento que se une al de sus jugadores también. Y es que los actores principales de este deporte no están de acuerdo con esta decisión de Javier Tebas.

«Entiendo que los jugadores no estén contentos, yo tampoco, pero la Liga es quien decide y nos toca jugar. Tendremos después el parón de Navidad. La temporada pasada pasó lo mismo, conocemos la situación y lo respetamos», sentenció Hansi Flick sobre el partido en Miami en la rueda de prensa previa al partido contra el Girona de este sábado.

Otra voz autorizada más que se une a las críticas contra el partido que la Liga de Javier Tebas quiere jugar en Miami este próximo mes de diciembre. Y no es cualquiera, es el entrenador del Barcelona, uno de los dos equipos protagonistas que se han visto obligados a ir a jugar a Estados Unidos un partido de la competición española.

«No me gusta que vayamos a jugar allí y no estoy de acuerdo con esto. No es justo para la competición. Ahora jugamos un partido fuera de casa en terreno neutral. No me gusta y no creo que esté bien por los jugadores», reclamó De Jong durante el parón de selecciones. Uno de los capitanes del equipo culé también alzó la voz sobre este tema.

Flick explota contra algunas informaciones

Hansi Flick también explotó contra la información de que Lamine Yamal llegó tarde antes del partido contra el PSG: «Me gustaría saber de dónde sale esto, es una locura. En este club, con Deco, les agradezco mucho que crean en nuestro trabajo. Tenemos toda la confianza y nunca nos lo pedirían. No tengo nada que esconder, quien te haya dicho eso, miente. ¿Entendido?».

Para mí, lo más importante, es que cuando entrene, que se esfuerce mucho. Que tenga buena actitud y lo hace bien. Tuvo unos días de fiesta porque entrenó mucho, de manera profesional. No me meteré en su vida privada», culminó Flick sobre la vida de Lamine fuera del fútbol.