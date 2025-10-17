Flick reacciona al lío con Lamine Yamal: «Es basura y si alguien dice eso miente»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la previa del Barcelona-Girona que se disputa este sábado a partir de las 16:15 horas en el Olímpico de Montjuic. El entrenador del equipo azulgrana analizó las bajas que tiene su equipo y valoró la información que ha salpicado su figura en las últimas horas sobre el retraso de Lamine Yamal antes del partido contra el PSG.

«La filosofía del entrenador me encanta. Han conseguido puntos en las últimas jornadas y deberemos comenzar bien, diferente que en Sevilla. Allí no lo hicimos al nivel más alto, quiero un cambio y tendremos que luchar», comenzó señalando el entrenador del Barcelona sobre el Girona, su rival de este sábado en Liga.

Sobre las siete bajas que tiene el equipo: «No puedo hacer nada, no puedo cambiar. Tenemos que encontrar soluciones, jugadores que puedan ser titulares, gestionar los 90 minutos. Lamine y Fermín han vuelto, pero no pueden jugar 90 minutos. Es nuestro trabajo y no me preocupa. Lo importante es cómo comencemos los partidos, jugando al mejor nivel».

«Hemos perdido a muchos jugadores en ataque, pero tenemos opciones. No podemos cambiar la situación. A algunos les recuperaremos. Ya nos apañaremos, todos saben lo que tenemos que hacer. Hay jugadores de La Masía que mañana podrían ser una opción, ya veremos qué pasa», añadió Hansi Flick sobre las lesiones.

«Me ha dicho lo mismo, después de la primera parte con Polonia se puso un vendaje, no tenía dolor, no notaba nada. Ya sabemos lo que pasa, cuando hay estos parones de selecciones no son fáciles para los jugadores y nos perjudica… Ferran, Lewandowski y Olmo. Todos los viajes que hacen, la gala del Balón de Oro… Es una lástima por Raphinha porque siempre inicia la dinámica en el césped, le echamos de menos y creo que le recuperaremos pronto», volvió a valorar sobre los jugadores que ha perdido por lesión en este parón de selecciones.

«Frenkie es totalmente diferente: jugó el domingo y ha tenido unos días de descanso. Pedri ha tenido menos días de descanso, pero está a un buen nivel. Siempre tenemos que tenerlo en cuenta. El cuerpo técnico dice que Pedri tiene que jugar, pero tenemos que cuidarlo», comentó sobre los jugadores que tiene disponibles en el medio pero con una gran carga de minutos encima.

Hansi Flick también explotó contra la información de que Lamine Yamal llegó tarde antes del partido contra el PSG: «Me gustaría saber de dónde sale esto, es una locura. En este club, con Deco, les agradezco mucho que crean en nuestro trabajo. Tenemos toda la confianza y nunca nos lo pedirían. No tengo nada que esconder, quien te haya dicho eso, miente. ¿Entendido?».

Sobre la baja de Raphinha: «Esperemos que pueda estar para el Clásico, es lo que tenemos previsto. A veces hay problemas en los procesos de recuperación, pero tiene que seguir el camino».

«Como siempre digo, cuando defendemos tenemos que incluir a todos. Nadie puede quedarse al 50%, también con el balón en los pies. El delantero quiere que tengamos una buena base de creación y los defensas, que los delanteros presionen. Hemos hablado con ellos y les hemos dicho dónde mejorar. Se trata de actitud en el césped, somos el Barça, nuestros aficionados nos quieren ver luchar cada situación. Todo es importante, no solo se trata de hacerlo bien porque ganamos tres títulos, estamos en una temporada nueva. Tenemos muchos partidos ahora y toca empezarlos con una buena actitud, queremos luchar por todos los títulos, se lo he dicho a los jugadores. No tenemos a todos los jugadores preparados para jugar, pero es una oportunidad para los más jóvenes y los que no están teniendo tantos minutos. No me preocupa», dijo el técnico azulgrana.

«Entiendo que los jugadores no estén contentos, yo tampoco, pero la Liga es quien decide y nos toca jugar. Tendremos después el parón de Navidad. La temporada pasada pasó lo mismo, conocemos la situación y lo respetamos», dijo Flick sobre el partido en Miami.

«Para mí, lo más importante, es que cuando entrene, que se esfuerce mucho. Que tenga buena actitud y lo hace bien. Tuvo unos días de fiesta porque entrenó mucho, de manera profesional. No me meteré en su vida privada», culminó Flick sobre la vida de Lamine fuera del fútbol.