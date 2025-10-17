Ferran Torres no se entrena con el Barcelona y aumenta la enfermería de Flick para medirse al Girona

Malas noticias para el Barcelona las de este viernes con la ausencia de Ferran Torres en el entrenamiento del cuadro culé esta mañana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. El delantero azulgrana no estará contra el Girona y aumenta la enfermería de Hansi Flick a siete jugadores para este parido. La buena noticia para el Barça es que Lamine Yamal y Fermín López recibirán el alta médica y entrarán en la convocatoria.

Ferran Torres tuvo que abandonar la concentración de la selección española tras el duelo ante Georgia en Elche por una sobrecarga muscular. Pasó pruebas médicas con el Barcelona a primeros de semana y el club catalán confirmó que seguiría un tratamiento específico y su futbolista no sería baja.

Todo el mundo esperaba a Ferran Torres para el partido contra el Girona. El Barcelona anunció que no sería baja y no existía preocupación con sus molestias. Pero en la mañana de este viernes ha saltado la sorpresa. Ferran no ha entrenado y es baja definitiva para el partido de Liga contra el cuadro catalán.

Una baja que se une a las que ya tenía el Barcelona de Flick para este partido. Lewandowski, Olmo, Gavi, Joan García, Ter Stegen y Raphinha tampoco estarán este fin de semana. Y es que en ataque tiene pocos efectivos Hansi Flick, que al menos recupera a Lamine Yamal y Fermín. Estos dos últimos llevan varios días entrenando con normalidad y este sábado recibirán el alta médica para entrar en la convocatoria contra el Girona.