Sigue la plaga: Ferran Torres se lesiona y no estará contra Bulgaria

Sigue la plaga de lesiones o molestias en este parón de selecciones para España. Si todo empezó con Lamine Yamal antes de que los internacionales se concentraran, siguió con Huijsen y continuó con Dani Olmo, en la previa del encuentro contra Georgia, el que no estará por molestias musculares será el barcelonista Ferran Torres.

Así lo ha comunicado la Federación Española de Fútbol en la mañana de este lunes, día en el que los hombres de Luis de la Fuente tendrán que desplazarse a Valladolid, donde el martes se medirán a Bulgaria en la cuarta jornada de la fase de clasificación para el Mundial de 2026.

La Federación ha comunicado que «Ferran Torres ha sido desconvocado para jugar contra Bulgaria el cuarto partido de clasificación para el Mundial 2026 en Valladolid». «El delantero del Barcelona, tras completar el partido contra Georgia en Elche, refirió molestias musculares que fueron evaluadas por los servicios médicos de la RFEF incluyendo la realización de pruebas complementarias, diagnosticando una sobrecarga muscular sin lesión anotómica asociada», añade.

«Ante la proximidad del partido contra Bulgaria, manteniendo la política de no correr riesgos y priorizar la salud del jugador se procede a su desconvocatoria. Los servicios médicos del Barcelona están informados de todos los detalles», finaliza el parte médico.

Por lo tanto, el valenciano, que ante Georgia falló un penalti en el día en el que cumplía 50 internacionalidades, pondrá rumbo a Barcelona, donde se pondrá a disposición de los servicios médicos del conjunto azulgrana.