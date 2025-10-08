De Jong se posiciona en contra de jugar un partido de Liga en Miami: «No estoy de acuerdo y no me gusta»

Frenkie De Jong se ha posicionado totalmente en contra de jugar un partido de Liga en Miami este miércoles desde la concentración de la selección holandesa. El jugador del Barcelona ha sido claro y tajante, y ha rajado sobre el anuncio oficial de la Liga que señala que el equipo blaugrana jugará contra el Villarreal el 20 de diciembre en Miami.

Son numerosas las voces del fútbol español e internacional que han rajado contra la opción de jugar un partido de Liga en Estados Unidos, concretamente en Miami. Y en concreto el Villarreal-Barcelona de la jornada 17. Ya hasta los jugadores del equipo culé se posicionan en contra.

Este miércoles, la Liga de Javier Tebas ha hecho oficial que este Villarreal-Barcelona se jugará el sábado 20 de diciembre en Miami. Pero todavía hay muchas voces importantes en contra. Como el Gobierno de España o incluso los propios jugadores del Barça.

Frenkie De Jong se ha posicionado en contra de jugar un partido de Liga en Miami desde la concentración holandesa: «No me gusta que vayamos a jugar allí y no estoy de acuerdo con esto. No es justo para la competición. Ahora jugamos un partido fuera de casa en terreno neutral. No me gusta y no creo que esté bien por los jugadores».

«Los clubes van a cobrar de esto, pero no estoy de acuerdo con jugar un partido de Liga en Miami. Entiendo que otros clubes no estén de acuerdo», añadió el mediocentro del Barcelona dejando clara su postura. Es el segundo jugador del equipo culé que demuestra su descontento público con esta decisión. Hay que recordar que Ter Stegen en el mes de agosto ya firmó el comunicado de AFE.

Unas palabras totalmente opuestas a la de su presidente, Joan Laporta: «Estamos deseando poder volver a encontrarnos con todos nuestros aficionados en los Estados Unidos y agradecemos a La Liga la oportunidad de poder acercarnos a uno de los principales mercados estratégicos para el Club. Llevamos muchos años visitando el país y siempre hemos sentido la pasión que despierta el FC Barcelona», ha explicado Joan Laporta. «Un partido oficial en una ciudad como Miami, con una gran comunidad culer, será sin duda un gran espectáculo».