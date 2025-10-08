Tebas confirma el Villarreal-Barcelona en Miami: se jugará el 20 de diciembre

Javier Tebas ha anunciado en la tarde de este miércoles desde el Sports Summit USA que el Villarreal-Barcelona de la jornada 17 de la Liga se disputará el sábado 20 de diciembre en Miami. El presidente de la Liga hace oficial de esta manera que un partido de la competición nacional se jugará en otro continente por primera vez en la historia. Tras la confirmación de la UEFA y a falta de que el Gobierno se pronuncie de manera definitiva, Tebas ha sacado pecho en Miami y ha anunciado la fecha de este partido.

«Yo creo, que salvo algún tema formal, ya está prácticamente terminado. Ya podemos decir que el sábado 20 de diciembre se jugará en Miami un partido oficial de Liga. Villarreal-Barcelona. Un partido donde habrá puntos en juego y que en vez de jugarse en el estadio de la Cerámica en Miami se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami», confirmó Javier Tebas desde Miami.

Lo deja claro el presidente de la Liga. Confirma la fecha de este Villarreal-Barcelona en Miami, pero aclara que todavía falta algún tema formal. Tras la aprobación de la UEFA a que este partido de la Liga se juegue en Estados Unidos, Javier Tebas se tira a la piscina y ya confirma que ha ganado esta batalla. Pero hay que recordar que el Gobierno no está muy por la labor de que este partido se dispute fuera de territorio español. Minutos después, la Liga lo hizo oficial con una nota de prensa.

La Liga hace oficial el Villarreal-Barcelona en Miami

«Con este partido damos un paso histórico que proyecta a la Liga y al fútbol español en una nueva dimensión. Entendemos y respetamos las inquietudes que pueda generar esta decisión, pero es importante ponerla en contexto: se trata de un solo encuentro dentro de los 380 que conforman la temporada. La Liga representa a millones de aficionados en todo el mundo, incluidos a muchos que siguen a sus equipos con pasión y merecen también la oportunidad de vivir al menos una vez la experiencia de verlos en directo. Este partido busca precisamente acercar nuestro fútbol a esa afición global sin menoscabar el compromiso con quienes cada jornada lo disfrutan en los estadios de España», explicó el presidente de la Liga desde Miami.

También Fernando Roig, presidente del Villarreal, valoró este partido: «Para el Villarreal CF es una oportunidad histórica para poder seguir creciendo y tener visibilidad en un país tan importante como Estados Unidos. Con esta iniciativa podremos llegar a aficionados de otras partes del mundo y poder seguir expandiendo la marca del club y de la Liga. Sabemos que con este partido que se jugará fuera se verán afectados nuestros abonados y por eso llevaremos a cabo importantes medidas para compensarles. Confiamos en que será una gran experiencia».

Y el propio Joan Laporta también dio su visión sobre su confirmación: «Estamos deseando poder volver a encontrarnos con todos nuestros aficionados en los Estados Unidos y agradecemos a la Liga la oportunidad de poder acercarnos a uno de los principales mercados estratégicos para el Club. Llevamos muchos años visitando el país y siempre hemos sentido la pasión que despierta el FC Barcelona. Como club global, con millones de seguidores en todo el mundo, esta oportunidad refuerza nuestro compromiso con los fans internacionales, especialmente en un mercado clave como EE.UU. Un partido oficial en una ciudad como Miami, con una gran comunidad culé, será sin duda un gran espectáculo con dos equipos compitiendo al máximo nivel».

Comunicado de la Liga

La decisión es el resultado de años de diálogo y coordinación con todas las partes implicadas, y atiende a la petición de los clubes participantes, respaldada por LALIGA. Su propósito es impulsar el crecimiento internacional, ampliar la base global de aficionados y reforzar el valor de LALIGA como una de las mejores competiciones del mundo, todo ello preservando la integridad de la misma. Además, permitirá que los millones de seguidores que LALIGA tiene en Estados Unidos puedan vivir en persona la emoción de un partido oficial, manteniendo las raíces de la competición en España.

Este hito refuerza la imagen del fútbol español como pionero y referente mundial. Al mismo tiempo, rinde tributo al creciente interés por el fútbol en Estados Unidos y se enmarca en la antesala del Mundial de 2026, que organizan conjuntamente EE.UU., México y Canadá.

LALIGA reitera su compromiso con los seguidores en España: el partido será retransmitido en directo a través de los operadores oficiales, con contenidos adicionales para enriquecer la experiencia. Además, se han previsto medidas de compensación para los abonados del club local. Los abonados del Villarreal CF podrán viajar de forma gratuita al partido, y los que decidan no desplazarse a Miami podrán beneficiarse de un descuento del 30% en el precio de su abono, como parte de las medidas diseñadas para compensar su apoyo y fidelidad. Durante las semanas previas se realizarán eventos de activación en Estados Unidos para que los aficionados puedan conocer y disfrutar de todo el ecosistema de LALIGA más allá del propio partido.

La celebración de este encuentro es fruto de la estrategia a largo plazo impulsada por LALIGA North América, que ha consolidado la presencia de la competición española en el continente. Gracias a su trabajo en programas de fútbol base, academias, activaciones con patrocinadores y la alianza estratégica con ESPN, LALIGA ha fortalecido su relación con los aficionados norteamericanos y ha convertido esta visión en una realidad.

El Hard Rock Stadium de Miami, sede habitual de grandes eventos deportivos y culturales, acogerá este partido histórico con capacidad para más de 65.000 espectadores. Las personas interesadas pueden registrarse para acceder a la preventa desde ahora en LALIGAMIAMI.COM. La preventa tendrá lugar el 21 de octubre; y las entradas saldrán a la venta el 22 de octubre.