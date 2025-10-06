Dardo de Ceferin a Tebas por el Villarreal-Barcelona en Miami: «Tener que permitirlo es lamentable»
El presidente de la UEFA tachó así lo ocurrido tras aprobar la disputa del partido en el extranjero
"Aunque es lamentable tener que permitir que estos dos partidos se disputen, esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente", aclaró el esloveno
La UEFA aprueba el Villarreal-Barcelona en Miami «con reticencias y carácter excepcional»
Aleksander Ceferin dejó clara su opinión acerca de la disputa del Villarreal-Barcelona en Miami en el comunicado en el que la UEFA, organismo que preside, aprueba la celebración de dicho encuentro en el extranjero, y lo hizo con recado incluido a Javier Tebas. El presidente de la Liga tiene la intención desde hace años de la celebración de un choque de su campeonato en Estados Unidos y parece estar próximo a conseguirlo tras este visto bueno del estamento europeo.
Sin embargo, Ceferin considera «lamentable» que las ligas siquiera se planteen la posibilidad de trasladar a dos de sus clubes al extranjero. La Federación española no será la única, ya que la italiana también quiere llevarse el AC Milan-Como de la Serie A a Perth (Australia). El ejecutivo esloveno, que adoptó esta decisión positiva para Tebas a regañadientes, manifestó que «los partidos de liga deben jugarse en casa»,
«Cualquier otra cosa privaría de sus derechos a los fieles aficionados que acuden a los partidos y podría introducir elementos distorsionadores en las competiciones. Nuestra consulta confirmó la magnitud de estas preocupaciones. Me gustaría dar las gracias a las 55 federaciones nacionales por su compromiso constructivo y responsable en un tema tan delicado», añade el esloveno en el comunicado de la UEFA.
Además, Ceferin subraya a Tebas y la Liga que le parece «lamentable» la exportación de estos eventos deportivos: «Aunque es lamentable tener que permitir que estos dos partidos se disputen, esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente. Nuestro compromiso es claro: proteger la integridad de las ligas nacionales y garantizar que el fútbol siga arraigado en su entorno local».
Ceferin da un palo a Tebas
En el comunicado, la UEFA señaló su «clara oposición» a que los partidos de ligas domésticas se jueguen en otro país y recordó que tras la reunión de su Comité Ejecutivo en Tirana el mes pasado llevó a cabo más consultas con las partes interesadas para evaluar la magnitud de las implicaciones del asunto, tras las solicitudes que recibió de las federaciones de España e Italia.
«Esa consulta confirmó la falta generalizada de apoyo que ya había sido planteada por los aficionados, otras ligas, clubes, jugadores e instituciones europeas en torno al concepto de que los partidos de la liga doméstica se trasladen al extranjero», recalcó la UEFA.