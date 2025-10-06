Dardo de Ceferin a Tebas por el Villarreal-Barcelona en Miami: «Tener que permitirlo es lamentable»

Aleksander Ceferin dejó clara su opinión acerca de la disputa del Villarreal-Barcelona en Miami en el comunicado en el que la UEFA, organismo que preside, aprueba la celebración de dicho encuentro en el extranjero, y lo hizo con recado incluido a Javier Tebas. El presidente de la Liga tiene la intención desde hace años de la celebración de un choque de su campeonato en Estados Unidos y parece estar próximo a conseguirlo tras este visto bueno del estamento europeo.

Sin embargo, Ceferin considera «lamentable» que las ligas siquiera se planteen la posibilidad de trasladar a dos de sus clubes al extranjero. La Federación española no será la única, ya que la italiana también quiere llevarse el AC Milan-Como de la Serie A a Perth (Australia). El ejecutivo esloveno, que adoptó esta decisión positiva para Tebas a regañadientes, manifestó que «los partidos de liga deben jugarse en casa»,

«Cualquier otra cosa privaría de sus derechos a los fieles aficionados que acuden a los partidos y podría introducir elementos distorsionadores en las competiciones. Nuestra consulta confirmó la magnitud de estas preocupaciones. Me gustaría dar las gracias a las 55 federaciones nacionales por su compromiso constructivo y responsable en un tema tan delicado», añade el esloveno en el comunicado de la UEFA.

Además, Ceferin subraya a Tebas y la Liga que le parece «lamentable» la exportación de estos eventos deportivos: «Aunque es lamentable tener que permitir que estos dos partidos se disputen, esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente. Nuestro compromiso es claro: proteger la integridad de las ligas nacionales y garantizar que el fútbol siga arraigado en su entorno local».

Ceferin da un palo a Tebas

En el comunicado, la UEFA señaló su «clara oposición» a que los partidos de ligas domésticas se jueguen en otro país y recordó que tras la reunión de su Comité Ejecutivo en Tirana el mes pasado llevó a cabo más consultas con las partes interesadas para evaluar la magnitud de las implicaciones del asunto, tras las solicitudes que recibió de las federaciones de España e Italia.

«Esa consulta confirmó la falta generalizada de apoyo que ya había sido planteada por los aficionados, otras ligas, clubes, jugadores e instituciones europeas en torno al concepto de que los partidos de la liga doméstica se trasladen al extranjero», recalcó la UEFA.