La UEFA aprueba el Villarreal-Barcelona en Miami «con reticencias y carácter excepcional»

La UEFA ha aprobado este lunes mediante un comunicado oficial la aprobación de la disputa en Miami del Villarreal-Barcelona, partido correspondiente a la jornada 17 de la Liga. La idea del campeonato presidido por Javier Tebas de llevar a dos clubes al otro lado del charco para un sólo encuentro ya tiene luz verde y en torno al próximo 21 de diciembre podría celebrarse en Estados Unidos. El organismo del fútbol europeo da su visto bueno, pero aclara que lo hace «con reticencia» y que la decisión es de «carácter excepcional».

El titular del comunicado es claro: «La UEFA confirma su oposición a que los partidos de las ligas nacionales se disputen en el extranjero». Sin embargo, en el escrito el organismo presidido por Aleksander Ceferin permite el traslado del choque a Miami: «Se aprueban dos solicitudes con carácter excepcional debido a las lagunas normativas a nivel mundial».

Es decir, el organismo se lava las manos y deja en manos de la Liga llevar a Miami el encuentro. Y la intención de la patronal es clara. «La UEFA se compromete a reforzar la integridad de las competiciones nacionales y la perspectiva de los aficionados en las próximas normas de la FIFA», añade, aplazando la prohibición de estos eventos.

El presidente del estamento, que estuvo junto a Joan Laporta, máximo ejecutivo del Barça, el pasado miércoles en el palco del Olímpico de Montjuic durante el partido de Champions ante el PSG declaró lo siguiente: «Los partidos de liga deben jugarse en casa; cualquier otra cosa privaría de sus derechos a los fieles aficionados que acuden a los partidos y podría introducir elementos distorsionadores en las competiciones. Nuestra consulta confirmó la magnitud de estas preocupaciones. Me gustaría dar las gracias a las 55 federaciones nacionales por su compromiso constructivo y responsable en un tema tan delicado».

«Aunque es lamentable tener que permitir que estos dos partidos se disputen, esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente. Nuestro compromiso es claro: proteger la integridad de las ligas nacionales y garantizar que el fútbol siga arraigado en su entorno local», sentenció Ceferin.

Comunicado de la UEFA sobre el Villarreal-Barcelona en Miami

«La UEFA ha reiterado este lunes su clara oposición a que los partidos de las ligas nacionales se disputen fuera de su país de origen.

Tras la reunión de su Comité Ejecutivo celebrada el mes pasado en Tirana, la UEFA llevó a cabo nuevas consultas con las partes interesadas para evaluar el alcance de las implicaciones de la cuestión, a raíz de las solicitudes recibidas de las federaciones nacionales de fútbol de España e Italia.

Esa consulta confirmó la falta generalizada de apoyo que ya habían manifestado los aficionados, otras ligas, clubes, jugadores e instituciones europeas en torno al concepto de trasladar al extranjero los partidos de las ligas nacionales.

Sin embargo, dado que el marco normativo pertinente de la FIFA –actualmente en revisión– no es lo suficientemente claro y detallado, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha tomado con reticencia la decisión de aprobar, con carácter excepcional, las dos solicitudes que se le han remitido. La UEFA contribuirá activamente al trabajo que está llevando a cabo la FIFA para garantizar que las futuras normas defiendan la integridad de las competiciones nacionales y el estrecho vínculo entre los clubes, sus aficionados y las comunidades locales.

Paralelamente, todas las federaciones nacionales de la UEFA confirmaron su compromiso de consultar con la UEFA antes de presentar cualquier solicitud futura. De este modo, expresaron su determinación colectiva de salvaguardar los intereses generales del fútbol europeo».