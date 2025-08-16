Tebas defiende el Villarreal-Barcelona en Miami: «Se está haciendo un problema mayor del que es»

La Liga de Tebas está cerca de cumplir el objetivo que lleva años persiguiendo. Cuenta con el visto bueno de la Real Federación Española de Fútbol y, si UEFA y FIFA no dicen lo contrario, el Villarreal-Barcelona de Liga se jugará en el extranjero. Concretamente en Miami. A falta de oficialidad, la jornada liguera fuera de las fronteras españolas se da prácticamente por hecha. «Es una falta de respeto», considera Unai Simón, jugador del Athletic.

El mandamás de la patronal defiende la disputa del partido en Estados Unidos. «Estoy convencido. Esta temporada sí, no estaba entre los objetivos principales, pero hay que recordar que es un proceso que empiezan pidiendo los clubes. Los clubes lo han solicitado. Evidentemente, estamos empujando porque nos parece adecuado. Ha sido la Federación, que otras veces nos encallábamos ahí. Ahora hay que pasar por la UEFA y la FIFA, y esperamos que se consigan esos trámites», ha explicado.

Tebas apuntó además que no debería hacer falta llevarlo a la Asamblea. «Ya llegará el momento, veremos si es un tema de debate en Asamblea. El año pasado el Marbella-Atlético de Madrid se jugó en La Rosaleda, y no recuerdo que tuviese que pasar por ningún lugar. Dependerá de los clubes que lo han pedido, los clubes son soberanos para decidir dónde quieren jugar», afirmó en una entrevista con Radio Nacional.

Por otro lado, el presidente de la patronal apuntó que se está creando «problema mayor del que es». «Aquí viene la NFL y estamos todos encantados y si fuera la NBA, todavía más, no sé por qué tenemos que ponernos así cuando estamos hablando de un partido de 380. A Ángel Torres le tengo mucho cariño, y la Liga no puede ser el hazmerreír de Europa, cuando vemos que en Italia o Francia están jugando fuera del país. La Supercopa también se juega fuera, y no veo que sea un problema. Se está haciendo un problema mayor del que es», apuntó.

«Estamos ante un tema de integritis, que a mí me gustaría analizar, que ya vivimos el año pasado con la polémica del descanso de las 72 horas. ¿Afecta a la integridad de la Supercopa que se hayan quitado las semifinales y los equipos que no son Barcelona y Real Madrid viajan con menos aficionados, afecta o no afecta a la competición? No hay que rehacer todo, no afecta», añadió.

Además, Tebas señaló también al dorsal 30 de Franco Mastantuono en el Madrid. «Si nos da un ataque de integritis, que nos dan muchos, tenemos que analizar muchas cosas. No es un tema de fair play financiero: los equipos en Primera tienen que tener 25 fichas. El Real Madrid ha puesto a uno con el número 30 del filial, y nunca va a jugar en el filial. ¿Eso va contra la integridad de la competición? Yo creo que no», explicó.