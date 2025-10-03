Al Barça le costaría salir de la Superliga 4,6 millones… e indemnizaciones millonarias por ruptura de contrato

El acercamiento del Barça a la UEFA en los últimos días ha disparado los rumores sobre una posible salida del proyecto de la Superliga por parte del club que dirige Joan Laporta. La imagen del presidente culé junto a Aleksander Ceferin y Nasser Al-Khelaifi en el palco del Montjuic preocupa a su principal aliado, el Real Madrid. Abandonar la Superliga no sería barato para los blaugranas, que perderían 4,6 millones de euros y tendrían que abonar una indemnización millonaria por ruptura de contrato.

El motivo de estas pérdidas es que el Barça cuenta con una participación social con un valor nominal de dos millones de euros en la sociedad Super League Company S.L. y 2,6 millones que abonó en un préstamo participativo de esta sociedad. Además, también podría enfrentar una indemnización por romper el contrato; que abonaría al resto de equipos que aún permanecen como parte del proyecto. Por el momento, se desconoce la cuantía de este pago y las posibles cláusulas que pudieran anularlo.

El pasado mes de julio, Joan Laporta ya llamó a tender puentes entre UEFA y Superliga. El organismo que rige el fútbol europeo ha modificado su formato para aumentar los ingresos de los clubes y frenar el inicio de la nueva competición. La presencia del presidente Ceferin y de Al-Kheliafi, máximo responsable del club parisino y de la Asociación Europea de Clubes (ECA), en el Barça-PSG se ha interpretado como un acercamiento del conjunto culé al principal enemigo de la Superliga. Las pérdidas económicas que asumiría el Barcelona, que han sido avanzadas por el experto financiero Héctor Mohedano, ahondarían aún más en la crisis económica del equipo catalán.

Desde su anuncio en 2021, la UEFA ha mostrado su rotundo rechazo a la nueva competición. El Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid respaldó a la Superliga en una sentencia del 27 de mayo de 2024, al considerar que UEFA y FIFA impidieron «la libre competencia en el mercado» al tratar de impedir la creación del proyecto. Una posición que ya había adoptado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en diciembre de 2023, cuando señaló que UEFA y FIFA abusaron de su «posición dominante» frente a los equipos de la Superliga y consideró «ilegales» las normas que sancionaban a equipos y jugadores que participaran en la nueva competición.

La salida del Barça preocupa al Real Madrid

La reciente cercanía de FC Barcelona y UEFA en lo institucional preocupa al Real Madrid. Los dos grandes equipos del fútbol español han sido las caras visibles del proyecto en sus cuatro años de vida, aunque los blancos han llevado la voz cantante. La salida del club que preside Joan Laporta de la Superliga dejaría a los merengues en una posición complicada para negociar con UEFA, pese a la victoria legal que obtuvieron con la sentencia del TJUE.