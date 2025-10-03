El Barça prepara su salida de la Superliga

El Barça está planteándose seriamente dejar tirado al Real Madrid en la construcción de la Superliga. Desde que Florentino Pérez comenzó la iniciativa para poner en marcha el proyecto, Joan Laporta siempre fue de la mano del club blanco para plantar cara a la UEFA. Una alianza que, después de más de cuatro años, está más cerca que nunca de romperse por un giro de guion en los últimos días.

La imagen que evidencia la preocupación en Valdebebas fue la del presidente culé sonriendo en el palco con Al Khelaifi y Ceferín. Los tres acudieron a Montjuic a ver el partido de Champions entre FC Barcelona y PSG, pero detrás de ello hay una relación que ha empezado a solidificarse con expectativas de una reconciliación.

Hasta no hace mucho, el Barça tendía la mano para crear la nueva competición europea, pero lo cierto es que el camino de volver a unirse al sendero de la UEFA está más cerca que nunca: «Están barajando abandonar la Superliga. La imagen del partido es una evidencia más de que la relación entre el Barcelona y la UEFA es magnífica. En las próximas semanas debe haber una sentencia a favor de la Superliga».

Cuando el Real Madrid la fundó junto con otros once clubes en abril de 2021, las fuertes presiones de Ceferín y la complejidad de crear la competición hicieron que se fueran marchando los fundadores gradualmente, entre ellos, Barcelona y Atlético. «Los tribunales dirán que puedes crearla si quieren más allá de lo que diga la UEFA pero, a pesar de la sentencia favorable, el Barça no estará presionando como hasta ahora porque consideran desde el club que la UEFA ha reaccionado, ha hecho autocrítica y que están cediendo con muchas de las peticiones que reclamaban clubes para hacer el cambio a la Superliga. Por tanto, el Barça, ahora sí, quiere ir de la mano de la UEFA y abandonar la idea de la Superliga. La idea del Barça es volver a entrar en la ECA y formar parte de los clubes europeos», informó RAC1.

La Superliga sigue siendo uno de los proyectos principales de Florentino Pérez para hacer un campeonato mucho más atractivo para los equipos más potentes de Europa. La relación entre Real Madrid y UEFA sigue estando completamente rota, y la idea de formar el nuevo formato sigue estando al pie del cañón.