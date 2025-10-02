El campeón de Europa baja a la tierra a Lamine Yamal

El Paris Saint-Germain ganó al Barcelona en Champions con tres bajas claves en ataque y bajó a la tierra a Lamine Yamal. Le puso los pies en el suelo tras reivindicarse este a través de redes sociales en la previa del partido. La perla culé empezó activo y dejando varios destellos. Pero se fue apagando hasta terminar desapareciendo. Nuno Mendes le anuló, no tiró a portería durante los 90 minutos y el sistema táctico de Luis Enrique logró frenarlo sin sufrir.

Lamine Yamal volvió a jugar el pasado miércoles contra un gran rival y vio la realidad de la máxima élite del fútbol frente a sus narices. No se medía a un gran rival con potencia desde el 8 de junio. Aquel día jugó con la selección española la final de la Liga de Naciones y también fue anulado por Portugal. Perdió la final y no apareció. Casualmente, también fue anulado en aquel partido por Nuno Mendes en su banda.

Casi cuatro meses después, Lamine Yamal tuvo otro gran rival enfrente y volvió a desaparecer sobre el terreno de juego. El mejor posible a día de hoy. El campeón de Europa. No conocía la derrota con el Barcelona o con España desde aquel día y el PSG se la recordó de nuevo. Entre esos dos partidos, goles al Mallorca y Rayo. Pero el nivel para ser el mejor lo marcan siempre los mejores rivales.

Y Lamine Yamal no demostró su mejor versión ante el PSG en la Champions League. El campeón de Europa le puso los pies en la tierra. Pecó de arrogancia en redes en la previa del partido y se llevó un tortazo de realidad sobre el césped. Y eso que empezó el partido con una jugada maradoniana en banda del propio Yamal que terminó en un buen pase a Ferran filtrado que terminó despejado por la defensa parisina.

Pero a partir de ahí, poco a poco, fue perdiendo fuelle. Durante la primera media hora, con un Barça superior al PSG, si vimos un Lamine algo más metido. Robó la pelota que perdió Vitinha en campo propio y que terminó en el primer gol de Ferran. Pero poco más. Jugó los 90 minutos y no tiró a portería ni una sola vez. Tampoco generó, obviamente, ninguna situación de gol.

Las estadísticas del que quería ser hace una semana Balón de Oro en París no estuvieron a la altura de ese premio. Y en un partido de la misma altura. Y sin Dembélé, el que se llevó el premio. Los ingredientes estaban para reivindicarse. Pero no logró.

Nuno Mendes le secó en banda y en la segunda parte desapareció del mapa. Luis Enrique buscó ayudas para desactivarlo y lo consiguió. Además, vimos un Yamal muy apático a la hora de defender y ayudar a su lateral. Sobre todo en el segundo tiempo. En el gol del empate de Mayulu antes del descanso ya se pudo a ver a Lamine regresando andando mientras Nuno avanzaba como si Montjuic fuese su casa. Ya lo dijo Flick, que hay que trabajar y que con el talento solamente no basta. Era un aviso y Lamine no lo aplicó.