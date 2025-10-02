Nuno Mendes se convierte en la criptonita de Lamine Yamal

Nuno Mendes se ha convertido en la criptonita de Lamine Yamal. El lateral del PSG volvió a secar al extremo del Barcelona, como ya hiciera en su día en la final de la Liga de Naciones. Por el internacional español pasa gran parte del peligro del equipo de Hansi Flick, y de la selección española. Pero el portugués le tiene tomada la medida, y así lo ha demostrado en los últimos encuentros que ambos se han visto las caras, donde ha sido MVP.

El ex del Sporting de Lisboa ya es el mejor en su puesto. Venía rindiendo a un gran nivel, pero con Luis Enrique ha dado un salto de calidad y se ha convertido en uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, sino el mejor. Ni Lamine Yamal, un jugador muy desequilibrante que es un quebradero de cabeza para cualquier defensa, ha logrado romper al defensor portugués.

El de Champions era la segunda vez que se veían ambos futbolistas este año. Lamine quería resarcirse de lo sucedido en la final de la Liga de Naciones entre España y Portugal, donde Nuno Mendes le frenó en seco. Y con los clubes tampoco fue diferente. El lateral del PSG cuenta con unas capacidades físicas y una arrancada que le permiten contrarrestar las grandes virtudes de Yamal y sostenerle.

Nuevamente, el luso frenó al crack del Barcelona con un auténtico partidazo. Ya en la Liga de Naciones se convirtió en el MVP de la final. Y no era para menos, porque participó en los dos goles, marcando el primero y asistiendo a Cristiano en el segundo. También marcó su penalti en la tanda. Además, a nivel defensivo hizo un trabajo sublime secando a un Lamine Yamal que se vio superado en todo momento.

La historia se repitió en la Champions. Se enfrentaban dos de los mejores equipos de la competición, aunque los parisinos llegaban con bajas importantes. El Barça había recuperado a su estrella el fin de semana y estaba listo para recibir al PSG, pero de nuevo se topó con su criptonita. A Lamine le están dando de su propia medicina y se ha encontrado con un muro que no le deja pasar ni a sol ni a sombra, y tampoco encuentra la manera de derribarlo. De hecho, Mendes volvió a ser nombrado como mejor jugador del partido en Montjuic, igual que en el mes de junio contra España.