Irán insiste en no jugar un partido del Orgullo en el Mundial: «Estamos decididos a impedirlo»

La Federación de Irán de Fútbol (FFIRI) sigue convencida de que no quiere que su partido ante Egipto en el próximo Mundial sea declarado Partido del Orgullo por la comunidad local en celebración del movimiento LGTBIQ+. Una iniciativa que puso en marcha la FIFA, pero que ha provocado que ninguno de los dos países esté dispuesto a formar parte de ello.

Desde hace unas semanas, Irán ya se había pronunciado para mostrar su total disconformidad y alegando que es una «decisión irrazonable que parece apoyar a un grupo en particular». Este jueves, Mehdi Taj, presidente del FFIRI ha sido más contundente: «No tenemos ningún interés en que nuestro tercer partido del Mundial se juegue bajo los colores del arcoíris. Estamos decididos a impedirlo y lo haremos», declaró durante una entrevista con Ham Mihan.

Taj dijo que ese partido del 26 de junio coincide con el mes sagrado del Muharram, en el que los musulmanes chiíes conmemoran la muerte del tercer imán Hussain Ibn Ali. El Partido del Orgullo se considera un insulto a las santidades islámicas en Irán, donde la homosexualidad está considerada pecado y puede acarrear incluso la pena de muerte.

Egipto se alinea con Irán contra el Partido del Orgullo

La homosexualidad igualmente puede constituir un delito en Egipto, cuya Federación también ha protestado contra el Partido del Orgullo en una carta dirigida a la FIFA. En ella afirma que tales actividades «contradicen directamente los valores culturales, religiosos y sociales […] de la región, especialmente en las sociedades árabes e islámicas».

El encuentro fue declarado Partido del Orgullo antes de que el 5 de diciembre se conocieran sus equipos protagonistas mediante el sorteo del torneo, dando inicio al PrideFest anual en Seattle. La FIFA solo tiene control sobre los estadios y sobre la ‘fanzone’ oficial de las ciudades anfitrionas del certamen mundialista, pero no sobre las actividades previstas por las comunidades locales ni sus actividades.