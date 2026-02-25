Otro espanto del arbitraje español en Champions: Sánchez Martínez se traga un penalti y es salvado por el VAR

El árbitro Cuadra Fernández, en el VAR, salvó a otro colegiado español, Sánchez Martínez, al avisarle de una jugada clave en el partido de Champions ante la Atalanta y el Borussia Dortmund. El árbitro de VAR tuvo que avisar al árbitro de campo de un penalti clarísimo de Bensebaini, jugador del conjunto alemán, a Krstovic, futbolista del club italiano. La patada era clarísima y durísima (tanto que Bensebaini acabó expulsado), pero Sánchez Martínez no vio la acción.

Lo más tremendo de todo ello es que esto ocurrió en el último minuto del tiempo de descuento de un partido (y una eliminatoria) que estaba igualada y que se decidió por este penalti. La pena máxima era clarísima, por lo que desde el Borussia Dortmund no se pueden quejar, pero aquí el arbitraje español queda en mal lugar.

Y es que el penalti, por esta patada clarísima, tuvo que ser visto desde un primer momento por Sánchez Martínez. Menos mal -por la justicia en el fútbol, ya que era penalti claro- que existe ahora el VAR y que Cuadra Fernández le avisó para que fuera a revisar las imágenes de la jugada. Una vez vistas, evidentemente Sánchez Martínez pitó penalti y además sacó la segunda amarilla a Bensebaini, que acabó expulsado. También vio la roja Schlotterbeck, que estaba en el banquillo.

El partido iba en ese momento 3-1 para la Atalanta, por lo que, y tras el 2-0 a favor del Borussia en la ida, el encuentro se iba a la prórroga. Sin embargo, con este penalti, transformado por Samardzic, la Atalanta metió el cuarto gol, tanto que les clasificó para los octavos de final de Champions.

Con ello, y tras un gran partido de fútbol, quien queda señalado aquí es el arbitraje español, que exportó otra vez a Europa los enormes fallos y problemas que acumula en España.