González Fuertes tiene barra libre en el VAR: el CTA aplaude que tarde 10 minutos en revisar dos jugadas

El árbitro de VAR González Fuertes lo hace todo bien… según el Comité Técnico de Árbitros (CTA). El colegiado que, entre otras cosas, amenazó de forma pública al Real Madrid antes de la última final de Copa del Rey, sigue siendo defendido por los jefes arbitrales en el programa Tiempo de Revisión, que desde el inicio de la temporada bien se podría llamar Tiempo de apoyo a González Fuertes.

Tras las dos graves polémicas en el Betis – Rayo Vallecano del último fin de semana, en el que González Fuertes tardó en revisar dos jugadas cinco minutos en dos acciones diferentes (es decir, diez minutos en total), el CTA respalda a este colegiado, que desde este año es exclusivo de VAR. Todo lo hace bien el bueno de González Fuertes.

En la primera acción, Martínez Munuera (árbitro de campo) pitó falta a favor del Betis fuera del área. La acción era milimétrica porque podía ser penalti, pero tras cinco minutos de revisión, González Fuertes consideró que había lo que ya se había pitado.

Para el CTA, que González Fuertes tardara tantísimo en revisar la jugada es aceptable porque se debe a «la dificultad de la acción», ya que «tuvo que revisar todas las cámaras que pudieran dar luz a esta acción». Así, tras revisar todo, dicen que «el contacto es punible» y que se produce fuera del área. Por lo tanto, otra vez más lo hizo bien.

La otra jugada polémica fue una falta de Valentín Gómez, que pisó con la plancha a Ratiu al intentar despejar el balón. Martínez Munuera pitó falta fuera del área… y González Fuertes, tras otros cinco minutos de revisión, le llamó para una expulsión. En esta jugada, el CTA comprende que puede «haber debate». Y para salvar a su árbitro preferido -líder de un sindicato de colegiados-, el CTA en este programa Tiempo de Revisión empieza a sacar otros ejemplos, incluso de otros torneos (como ¡la liga argentina!).

Para el CTA, lo que hizo Valentín Gómez es «fútbol brusco grave» y González Fuertes acertó al avisar a Martínez Munuera con que fuera tarjeta roja, ya que para ellos lo eran. El árbitro del campo, que vio las imágenes por la televisión al ser llamado por el VAR, sólo sacó tarjeta amarilla.

Así, González Fuertes volvió a acertar en las dos acciones polémicas que tuvo este fin de semana, a pesar de que tardara diez minutos en analizar cada una de ellas. Todo lo hace bien el árbitro asturiano, que tiene barra libre para hacer de todo, ya que es el eterno protegido por el CTA de Medina Cantalejo y ahora por el CTA de Fran Soto.