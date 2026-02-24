El Atlético de Madrid ya está en octavos de final de la Champions League y por tanto ya se puede hablar de sus dos opciones para el próximo enfrentamiento. Después de superar al Brujas en la vuelta de la eliminatoria por goleada (4-1) tras el empate en la ida en Bélgica (1-1), el equipo rojiblanco ya espera rival y aunque no lo conocerá hasta el sorteo de este viernes sabe que los dos únicos oponentes posibles son Liverpool o Tottenham.

El vigente campeón de Inglaterra o el actual decimosexto clasificado de la Premier League. Esas son las dos opciones para los de Simeone, que ganaron con mucha autoridad al Brujas este martes en el Metropolitano. El hat trick de Sörloth y el gol, decisivo, de Johnny Cardoso metieron al Atlético en la siguiente ronda de la Champions tras no clasificar entre los ocho primeros en la fase de liga.

Sus dos potenciales rivales sí que lo hicieron, el Liverpool como tercer clasificado (seis victorias y dos derrotas) y el Tottenham en cuarta posición (cinco triunfos, dos empates y tres derrotas). El Atlético, por su parte, acabó decimocuarto y ha tenido que remangarse para ganar al Brujas y seguir vivo en la competición europea.

El sorteo también emparejará al rival que no le toque al Atlético y o Liverpool o Tottenham se medirán, posiblemente, al Galatasaray si la Juventus no remonta este miércoles un 5-2 de la ida en Turquía. Por su parte, el Real Madrid buscará cerrar el pase en el Santiago Bernabéu contra el Benfica después del 0-1 en el polémico partido de ida en Lisboa.

Cuándo son los octavos para el Atlético

La ida de octavos se disputará entre los días 10, 11 de marzo y la vuelta 17 y 18 del tercer mes del año. El Atlético y el resto de clubes clasificados se jugarán el pase a cuartos en una eliminatoria comprimida en dos semanas. En ella, los de Simeone se podrían reencontrar con el Liverpool seis años después de eliminarle en Anfield. Los de Arne Slot ya ganaron a los colchoneros en esta Champions en su estadio (2-1).