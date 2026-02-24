Mourinho regresa al Bernabéu casi 13 años después

José Mourinho pisó de nuevo el césped del estadio Santiago Bernabéu este 24 de febrero de 2026. No lo volverá a hacer, puesto que el miércoles, día en el que se juega el partido, estará sancionado y se desconoce dónde verá la vuelta del playoff de la Champions que mide a Real Madrid y Benfica, pero donde seguro que no se sentará es en el banquillo. En el día previo al choque sí dirigió el entrenamiento de los lusos, acompañado de Prestianni, que tampoco podrá ser de la partida al cumplir un partido de sanción por el presunto insulto racista que vertió el pasado martes sobre Vinicius.

Mourinho saltó al césped del Bernabéu tranquilo y como si nadie le mirase, aunque todos los ojos le apuntaban. Como es él. La última vez que lo pisó fue el 1 de junio de 2013. Aquel día, dirigió por última vez al Real Madrid ante Osasuna. Los blancos ganaron 4-2 y el luso fue despedido por Ultra Sur, que le obsequió con una placa tras tres años en los que tan sólo ganó una Liga, aunque fue la de los récords, una Copa del Rey, al Barcelona, y una Supercopa de España, también ante los azulgranas. También llevó a los blancos a tres semifinales de Champions, pero siempre se quedó a las puertas de la gran final.

«Perdemos a nuestro líder»

João Tralhão, entrenador asistente de José Mourinho en el Benfica, fue el encargado de dar la rueda de prensa previa al encuentro. El luso aseguró que, sin el entrenador en el banquillo, pierden a su «líder», en una situación que considera que «no ha sido justa».

«Perdemos a nuestro líder, que tenía que estar en el área técnica y no puede estar por una situación que, creemos, no ha sido justa. Su presencia es siempre necesaria, pero, como dice él, si falta un jugador juega otro y lo dará todo; es igual para nosotros. Sabemos lo que tenemos que hacer y sus directrices las garantizaremos nosotros», dijo en rueda de prensa.

Una comparecencia que no llevó a cabo Mourinho y João Tralhão no quiso explicar la razón: «Eso tienes que preguntárselo a él», contestó al ser preguntado directamente por ello. Además, aseguró no saber desde dónde verá el partido Mourinho.

«No sé dónde estará. Hemos preparado este partido anticipando todos los escenarios que puedan suceder. Será un partido distinto porque nuestro líder no estará. Me gustaría que estuviera, claro, pero hemos preparado el partido para estar a nuestro mejor nivel», declaró.

«Nos hemos preparado como preparamos todo. Somos el personal de Mourinho, él es nuestro líder, lo que es un privilegio para nosotros. Yo estoy aquí para ser la extensión de las directrices del entrenador», amplió.

Una rueda de prensa marcada también por el ‘caso Prestianni’, tras ser acusado por el brasileño Vinicius Júnior de llamarle «mono» durante el partido de ida de la eliminatoria, aunque João Tralhão se negó a «hablar del tema», acogiéndose a la «posición» del club.

Eso sí, explicó que ha viajado Prestianni a Madrid, a pesar de la suspensión provisional del extremo por parte de la UEFA tras ser acusado de proferir insultos racistas contra el delantero del Real Madrid Vinicius Júnior.

«El club ha adoptado una posición. La UEFA ha tomado una decisión y nosotros la hemos recurrido. Tenemos que preparar todos los escenarios posibles», señaló.

Por otro lado, hizo hincapié en su desacuerdo con el arbitraje de la ida en Lisboa al pedir al esloveno Slavko Vinčić, árbitro principal del partido de este miércoles en el Bernabéu, que «respete la unanimidad de criterios» para ambos equipos.

«Queremos que se respete la unanimidad de criterios, eso le pedimos al árbitro. Hay jugadores que mañana estarán en el campo que no deberían estar. Del árbitro esperamos que nos respete y que tenga el mismo criterio para ambos», declaró.