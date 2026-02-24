Arbeloa: «No valoro lo que dice el candidato Laporta; el mayor escándalo es que el ‘caso Negreira’ sigue sin resolverse»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Real Madrid y Benfica en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos tienen una mínima ventaja tras la victoria en Da Luz gracias a un gol de Vinicius. Además, llegan a este duelo con malas sensaciones tras perder frente a Osasuna, una derrota que le costó el liderato.

Arbeloa comenzó analizando en encuentro y destacando la importancia de la afición: «Uno muy parecido al de Lisboa. Es lo que quiero y deseo. Será un partido muy especial, una gran noche de Champions en el Bernabéu, sabiendo la importancia de la afición en este tipo de partidos. Y pensando en pasar y ganar».

Sobre la ausencia de Prestianni por sanción, fue claro: «No lo hemos hablado en el vestuario y mi opinión es la misma: estamos ante una oportunidad de dar un golpe al racismo. La UEFA siempre ha agitado la bandera de esta lucha y tiene la posibilidad de dar un golpe».

«Estamos muy concentrados en el partido. En dar un gran nivel, una gran imagen. Ganar. Y en eso ponemos toda nuestra energía y esfuerzo. El resto… no nos incumbe. No somos nosotros quienes tenemos que tomar esas decisiones, sino la UEFA», añadió.

Sobre las palabras de Mourinho y su justificación usando la celebración de Vinicius, fue claro: «Creo lo mismo que dije la semana pasada, aquí y en Lisboa: Vini marcó un gol muy bonito, grandísimo. Y nada de lo que pueda hacer, ni haya hecho, justifica un acto de racismo. Lo dije y lo repito: eso es lo más importante. Nada justifica un acto de racismo».

A la hora de hablar del vestuario, dejó claro que están con «muchas ganas». «Hay muchas ganas. Mucha ilusión por disfrutar una gran noche de Champions en el Bernabéu, porque sabemos el ambiente que se forma y formará. Nos jugamos mucho. Se suele decir aquello de ‘esto es una final’, pues va a serlo. El que gane, pasará. Todas nuestras ganas y energía», añadió.

Además, respondió a Laporta con cierta ironía: No entro a valorar las palabras del candidato Laporta. Para mi, el mayo escándalo es que el ‘caso Negreira’ sigue sin resolverse».

Destacó el momento de Vinicius: «Está muy bien, con muchas ganas. Muy motivado para este tipo de partidos. Desde que he llegado, está dando un grandísimo rendimiento. Siendo diferencial. Queremos aprovecharle al máximo, que pueda tener situaciones en las que demostrar todo su potencial. Y luego tiene mucho carácter, es un líder. Necesitamos que mañana vuelva a hacer un gran partido».

«Siempre ha demostrado mucha valentía y carácter. Cualquiera, en su situación… yo no sé cómo reaccionaría. Él siempre lo ha hecho de manera valiente, siempre ha sido su respuesta y lo será, porque es un luchador. Y mañana saldrá a luchar. A demostrar que es uno de los mejores futbolistas del planeta», añadió.

Sobre Mbappé y su rodilla, comentó lo siguiente: «Está preparado para jugar mañana, lo cual es lo más importante ahora mismo. Lleva varias semanas que todo el mundo lo sabe, pero quiero poner en valor su esfuerzo y compromiso. Intenta ayudarnos en el campo. Es un jugador diferencial y los defensas saben que en cualquier acción puede resolver un partido. Está listo para mañana y seguro que hará un gran partido».

«No creo que su problema sea el gol. Ni marcar, ni cómo lo hace. Uno toma decisiones en el campo y si tuviese que destacar cualidades suyas, es muy inteligente. Sabe muy bien dónde moverse. Habrá momentos para generar dentro del área y otros, fuera. Pero Kylian sabe perfectamente lo que tiene que hacer en el campo y sólo hay que ver sus números para entender que lo hace bien», continuó sobre Mbappé.

«No es la primera vez que Mourinho no está en el campo y siempre los ha preparado bien. Espero un gran Benfica, un gran partido, un gran espectáculo y que gane el Madrid», finalizó.