Otro portazo de la UEFA al Benfica: desestiman la denuncia contra Valverde

No hay caso Fede Valverde. La UEFA ha desestimado la denuncia del Benfica por su acción con Samuel Dahl en el partido de ida del playoff de la Champions League. Los lusos consideraban que el uruguayo había agredido a su jugador y pidieron sanción para él, ya que el árbtiro no señaló nada y el VAR tampoco le corrigió. Pero el caso se ha cerrado por la vía rápida de un plumazo. No habrá sanción para el futbolista del Real Madrid.

La acción tuvo lugar en el minuto 83 del Benfica-Real Madrid. Valverde salió a la carrera, Dahl intentó impedírselo y en el forcejeo el charrúa golpeó al sueco. El madridista corría en dirección a portería y el sueco miraba hacia la pelota, de espaldas a su guardameta. Fue un lance del juego. Así lo consideraron tanto el árbitro como desde el VAR. Y así también lo ha visto la UEFA, que ha decidido dar el caso por zanjado sin ni siquiera abrirlo. La denuncia no ha sido admitida a trámite y el Pajarito estará en el Santiago Bernabéu en la vuelta del playoff de Champions.

El Benfica reclamaba que el jugador madridista había incurrido en conducta violenta al no haber balón en juego. Como el árbitro consideró que fue un lance del juego, el club portugués decidió reinterpretar la jugada y aseguraban que esa acción era merecedora de tarjeta roja directa. Consideran que hubo agresión de Valverde a Dahl, y que aunque el impacto no fuera claro, fue intencionado y debió ser expulsado.

Pero la UEFA no lo ve igual y este lunes, después de ver cómo sancionaba a Prestianni de manera provisional hasta que se resuelva la investigación, el Benfica ha recibido la noticia de que no admitían a trámite su queja y Valverde se quedaría sin sanción: «El club ha sido informado por la UEFA de que la denuncia presentada por el Club en relación con el incidente que involucra a Valverde. Lamentamos que, ante la clara evidencia en las imágenes que muestran la agresión a Samuel Dahl, la UEFA haya decidido no proceder a ninguna acción disciplinaria».