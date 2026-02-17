Valverde, durísimo con Prestianni: «Todos los que estaban cerca sabían que le había dicho algo feo»

Fede Valverde fue durísimo con Gianluca Prestianni, presunto autor de un acto racista contra Vinicius. El partido entre el Benfica y el Real Madrid saltó por los aires cuando tras el gol del brasileño en el 50′ gran parte de los aficionados de uno de los fondos del estadio Da Luz lanzaron objetos y mecheros al campo y, acto seguido, el jugador argentino llamaba «mono» con la boca tapada al ‘7’ madridista.

«Bueno, a ver, no se sabe qué le habrá dicho. Según todos los compañeros que han estado cerca sabían que le ha dicho algo feo, algo que no se debe decir. Llevamos mucho tiempo, muchas personas que han peleado por esto. Vini es uno de ellos y, si sigue pasando, es lamentable. Que con tantas cámaras no se registre… Si te tapas la boca es porque dices algo que no está bien. Es lamentable. Orgulloso de los jugadores que le han defendido y del propio Vini», explicó el uruguayo sobre lo sucedido.

«Es algo muy grave, ha pasado muchas veces ya. En este punto, retirarse es una opción que le puede gustar al fútbol, pero también hay una persona que ha dañado el espectáculo diciendo una cosa que no está bien. Hay que ayudarlo. Dudo que haya una cámara que no haya visto eso», insistió Valverde en Movistar +.

«Nos tenemos que quedar con el partido que hicimos como equipo. Vinicius y Mbappé nos han ayudado mucho a nivel defensivo. Si todos corremos ese poquito para presionar, recuperar y estar unidos en nuestro campo es mucho más fácil. Da energía a la hora de atacar y eso se notó hoy», concluyó el centrocampista, muy duro con el acto racista de Prestianni.

Valverde y Tchouaméni condenan a Prestianni

«Nos han dicho que el chico le ha llamado mono. Luego el chico ha dicho que dijo maricón. Hemos hablado como equipo y Vini nos dijo que teníamos que seguir jugando. No sé qué decir ahora. No puede pasar», aseguró por otro lado Aurélien Tchouaméni. «Hemos ganado y ahora vamos a volver en el Bernabéu», añadió.

Durante los momentos de la vergüenza, que duraron hasta el final del partido con continuos lanzamientos de objetos desde la grada, Valverde actuó como el capitán que es y realizó el gesto del mono ante Letexier para condenar adecuadamente el racismo de Prestianni contra Vinicius.