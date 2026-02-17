Los ultras del Benfica atacan el autobús del Real Madrid a su llegada a Da Luz

El autobús del Real Madrid sufrió una lluvia de objetos a su llegada al estadio da Luz, donde los hombres de Arbeloa disputan la ida del playoff de la Champions contra el Benfica. Los ultras del conjunto luso cortaron la utopista por donde tenía que pasar el vehículo que trasladó a los futbolistas del conjunto blanco al escenario del encuentro. Los cristales del autobús, blindados, soportaron los impactos y no sufrieron ningún daño. El autobús tiene cámaras que permitirán a la entidad madridista denunciar ante los autoridades lo ocurrido.

El Real Madrid llega a este encuentro tres semanas después de perder 4-2 contra el Benfica en la última jornada de la fase liga de la Champions. Los blancos se vieron superados por los de Mourinho en todo momento. Esta derrota dejó a los de Arbeloa fuera del top-8 de la máxima competición continental, obligando a los madridistas a jugar un playoff contra, precisamente, el conjunto portugués.

Ahora, el Real Madrid sabe perfectamente que debe estar al cien por cien para superar a un conjunto portugués que ha experimentado una gran mejoría en las últimas semanas. Los de Arbeloa deberán estar muy bien en Da Luz, donde en 2014 ganaron la Décima.

«Somos muy conscientes de la dificultad del partido de mañana, del rival, del ambiente que siempre hay aquí; de la exigencia que supone para nosotros y del nivel que tenemos que dar si queremos ganar el partido. Muy mentalizados y focalizados para sacar lo mejor de nosotros mismos», aseguró Arbeloa en la previa del encuentro cuando acudió a rueda de prensa.