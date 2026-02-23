Se apaga la alerta Valverde: no está al cien por cien pero jugará contra el Benfica

Fede Valverde no está al 100%, pero sí estará en el duelo ante el Benfica de Champions League. El jugador uruguayo, uno de los futbolistas que más minutos acumula en el Real Madrid, ya sea de lateral o de centrocampista, fue cambiado por Arbeloa en Pamplona por precaución, tiene molestias, pero jugará este miércoles el encuentro que se disputa en el estadio Santiago Bernabéu.

Valverde, pieza clave en el esquema del entrenador, no está perfecto, no está al 100%, pero sí que se espera que ya este martes -día de previa- esté en mejor forma y que llegue al encuentro del miércoles. Será titular en un duelo en el que el Real Madrid parte con ventaja, el 0-1 logrado en Da Luz, pero eso no quiere decir ni mucho menos que la clasificación esté hecha.

En la rueda de prensa posterior a la derrota ante Osasuna, Álvaro Arbeloa explicó que su cambio por Gonzalo en el minuto 75 del duelo en El Sadar se debió a la prudencia. Así, Fede Valverde tiene molestias físicas y era cuestión de darle algo de descanso pensando en este duelo ante el Benfica de Champions.

Por otro lado, y en el entrenamiento de este lunes, Rodrygo ya ha completado la sesión con el grupo, aunque el brasileño no puede jugar este partido porque tiene que completar el segundo de los partidos que le puso la UEFA de sanción.

Además, Huijsen ha trabado en el interior de las instalaciones de Valdebebas y su presencia en este duelo europeo sigue siendo dudoso, inclinándose más por ser difícil que llegue. Los otros lesionados son Bellingham, Militao (ambos han seguido con sus procesos de recuperación, haciendo parte del entrenamiento sobre el césped) y Ceballos, que se lesionó en Pamplona y estará siete semanas de baja.

El Real Madrid se mide este miércoles al Benfica (21:00 horas) en el encuentro de vuelta de los playoffs de la Champions League.