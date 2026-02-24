Courtois: «Si Prestianni no se tapa la boca al decir maricón, imaginen lo que dice cuando lo hace»

Thibaut Courtois compareció ante los medios de comunicación para analizar el encuentro que enfrenta a Real Madrid y Benfica en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos buscarán hacer buena la ventaja mínima obtenida hace una semana en Lisboa para lograr la clasificación a los octavos de final de la Champions.

«Lo más importante es tener a la afición con nosotros animando. Es un resultado engañoso, ya que si te meten gol empatan la elimiantoria. Hay que empezar bien, con actitud y, si hacemos eso, ganaremos», comenzó el portero del Real Madrid.

Sobre el presunto insulto racista a Vinicius, fue claro: Estamos ante un gran momento para el fútbol para acabar con esas cosas. Nosotros sabemos lo que nos ha contado Vinicius y es algo que ha pasado en muchas ocasiones. Hay que acabar con ello. La UEFA decide».

Al ser preguntado sobre Mourinho: «Bueno, Mourinho es Mourinho y como entrenador siempre vas a defender a tu club. Pero me molesta que se utilice el festejo de Vinicius; porque cuando marcan al Real Madrid, es el doble o triple. Ha pasado y hay que pasar página. Ha sucedido y no podemos justificar un presunto acto de racismo, por una celebración». Además, fue claro sobre las declaraciones de Chilavert: «Es lamentable también. No se pueden decir cosas así. No caben en el mundo de hoy».

«Usar lo de Fede no tiene nada que ver. No tenía intención de golpear a un rival. Sobre lo de Prestianni, es difícil, siempre va a ser palabra contra palabra. Pero nosotros estamos al 100% con Vinicius, quien ha recibido mucho… y nunca ha dicho algo así. Lo escuchó cien por cien, como lo ha escuchado muchas veces y le creo. Como se tapó la boca, nunca lo sabremos. Y el Benfica defenderá a su jugador. Pero mucho más no podemos hacer nosotros: le toca a la UEFA, a las instituciones», comentó sobre las declaraciones de Rui Costa, presidente del Benfica.

«Me parece igual de grave porque son insultos de homofobia. También he visto las imágenes de la grada del Benfica y es lamentable. No sé si ellos lo han condenado o no, si van a perseguir a esos aficionados suyos que han hecho gestos de mono, pero ha habido muchas cosas que no se han hecho bien. Es igual de fuerte el insulto. Si hay no se tapa la boca, ya podemos imaginar lo que sucede cuando se tapa la boca», añadió.

A la hora de analizar los protocolos contra el racismo, fue claro: «Cada vez son mejores. Al final, el problema es que en ese momento es Vinicius quien decide que volvemos a jugar; porque si él dice que no, nos planteamos irnos. Y que decida el responsable de la UEFA qué pasa con el partido. Luego, lo de la grada es para parar un partido y echar a esa gente. Pero claro, no es normal que un futbolista vea lo que pasa en la grada, eso es tarea de un responsable del encuentro. Y se debe llamar a las autoridades. Debemos dejar de ser tan tontos como sociedad».

Sobre el penalti a Budimir, comentó lo siguiente: «Eso es difícil. Como portero siempre estamos desprotegidos en esas acciones. Con el VAR se frena la imagen, se ralentiza… y aunque le toco un poco, él mete su pie debajo del mio, un poco. Pero no es una zancadilla y se queja de la espinilla. Lo que el árbitro no valora es que la pelota se iba bastante lejos, no era una acción de gol. Se me dice que al salir yo de la portería, lo es. Pero es que no tenía el balón controlado. Pero bueno, este fin de semana ha habido acciones de pisotones que no se han señalado. Creo que si en vez de ser yo, lo hace Alaba o Asencio, no se pita; pero al ser portero, sí. Fue una salida en falso, sí, pero no hago el gesto de pisarle adrede, porque pisamos a la vez y él, como viene con la inercia, se mete un poco por debajo. Como portero, diría que no fue penalti; pero un delantero te diría que sí. Yo creo que el VAR debe valorar más cosas, como quién juega la pelota o a dónde va. Pero esta es mi visión».

Para finalizar, al analizar la posible medida de sancionar a los jugadores que se tapen la boca, explicó lo siguiente: «Es difícil, porque a veces quieres comentar algo con tu compañero sin que te escuchen, pero si es para acabar con insultos, bienvenido. En muchos deportes, muchos jugadores llevan un micro. O los propios árbitros. Y se escucha todo. Si es para acabar con el racismo, para mí no hay ningún problema».