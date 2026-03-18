Barcelona-Newcastle: las urracas desafían la felicidad culé

El Barcelona recibe este miércoles (Camp Nou, 18:45 horas) al Newcastle con la mente puesta en meterse en los cuartos de final de la Champions League. El empate a uno de la ida deja todo abierto para la vuelta, y las urracas desafían la felicidad culé. Un estado de ánimo que, tras las elecciones ganadas por Laporta y la goleada al Sevilla, está por las nubes. Hansi Flick no quiere que esto afecte y ha avisado en varias ocasiones de que el partido será muy complicado.

Estadísticamente, todo es favorable al equipo de Hansi Flick, también por sensaciones, a pesar del mal partido protagonizado por los azulgranas en la ida, en un encuentro en el que jugó pocos días después del 3-0 ante el Atlético de Madrid y tuvo que convivir con la resaca emocional de la eliminación copera, pero sobre todo con el cansancio de jugadores determinantes como Pedri. Ahora parece que ese cansancio ha quedado algo más olvidado.

Así, en el peor escenario y con un 1-0, una gran acción de Dani Olmo culminó en penalti y en un tanto anotado por Lamine Yamal, un magnífico resultado visto lo ocurrido en St. James’ Park. Pudo ser mucho peor.

La racha del Barcelona en casa es inmaculada. Desde que volvió al nuevo Camp Nou, los de Flick encadenan 12 victorias consecutivas, con nueve triunfos en Liga, dos en Champions (Eintracht y Copenhague) y uno en Copa, con 39 goles a favor (3,25 por partido) y 7 en contra.

Ante el Newcastle, los dos partidos jugados en casa los ha ganado el Barça: 1-0 en la 97-98 y 3-1 en la 2002-03; y contra equipos ingleses, los azulgranas no han perdido en 14 enfrentamientos (5 empates). La última derrota data de la campaña 2006-07 frente al Liverpool (1-2).

Frente a las ‘Urracas’, Flick seguirá sin poder contar con sus dos carrileros titulares que están lesionados (Koundé y Balde) ni tampoco con el centrocampista Frenkie de Jong, pero recuperará a Eric Garcia, después de sus problemas físicos.

El Barcelon busca los cuartos de la Champions

El once de Flick no admite muchas sorpresas, más allá de la presencia de Fermín o de Dani Olmo (decisivo en los últimos partidos) como mediapunta. Pedri será el conductor del juego, Lamine Yamal el estilete por la izquierda y Ferran Torres el punta.

Por su parte, el Newcastle United viajará con la intención de dar la sorpresa tras el 1-1 de la ida en St James’ Park, en un encuentro en el que el conjunto inglés firmó una actuación muy completa y generó numerosas ocasiones.

Las ‘Urracas’ se adelantaron en el marcador por medio de Harvey Barnes, pero en el último minuto una buena acción de Dani Olmo forzó un penalti de Malick Thiaw, que permitió a Lamine Yamal firmar el empate definitivo.

El equipo dirigido por Eddie Howe llega reforzado tras una victoria de gran valor en la Premier League ante el Chelsea (0-1), con un gol de Anthony Gordon, que fue suplente en el partido de ida, pero que apunta a ser titular en la vuelta.

El extremo inglés será la principal referencia ofensiva del Newcastle y es el segundo máximo goleador de la Liga de Campeones con diez tantos, solo superado por Kylian Mbappé con 13. En el campeonato doméstico, el conjunto inglés ocupa la novena posición con 42 puntos, a siete de la quinta plaza que marca el Liverpool, en una temporada marcada por la irregularidad, pero en la que todavía mantiene opciones de pelear por los puestos europeos.

En cuanto a las bajas, Howe no podrá contar con jugadores importantes como Lewis Miley, Fabian Schär y Emil Krafth. Sí estará presente en la expedición Bruno Guimarães, aunque el técnico ya ha confirmado que no tendrá minutos, ya que el centrocampista continúa recuperándose de su lesión, pero ha querido acompañar al equipo en una de las citas más importantes de la temporada.

Alineaciones de Barcelona y Newcastle

Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Bernal, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.

Newcastle United: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonalli, Joelinton; Barnes, Gordon y Elanga.