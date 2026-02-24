Simeone muestra ambición: «Estar en octavos de Champions es importante, pero queremos más»

Media temporada andaba en juego ante un rival, el Brujas, que tenía poco que perder y mucho ganar. Todo se lo llevó el Atlético (4-1), subido a lomos de un Sorloth agigantado para la ocasión. Triplete del noruego para rebajar los argumentos futbolísticos del Brujas, señor equipo, y sellar el billete de los rojiblancos a octavos de final de la Champions. Liverpool o Tottenham esperan a los de Simeone, que celebró el triunfo como si fuera una liberación.

«Hay un trabajo enorme detrás de estos resultados que empiezan a ser más positivos que negativos. Han venido muchos jugadores en las dos últimas temporadas y reinventarnos no es fácil. Cuando ves como entran los suplentes… me sigo emocionando. Cuando veo ese compromiso me siento muy identificado. Estoy muy orgulloso de los chicos. Nos encontramos un equipo que juega bien, que el año pasado eliminó a la Atalanta… En la segunda parte fuimos mejores», argumentó Simeone.

El Atlético mostró en la segunda parte otra cara tras un primer tiempo delicado. «Ellos atacaban para ganar el partido y nosotros estábamos jugando a no sé qué. Había que cambiar el paso, subir la intensidad en las presiones, tener más contundencia en el trabajo ofensivo… El gol de Cardoso nos ayudó y los cambios también. No era fácil dejar fuera a Griezmann y Lookman, pero ver a los que entran así me emociona. No era fácil decidir», detalló Simeone.

La otra noticia en clave rojiblanca se traduce en un rumor que sitúa a Griezmann, quien tiene un año más de contrato con el Atlético, en la MLS. «No voy a hablar por él. Lo quiero mucho. Ya le dije lo que yo pienso. Que siempre elija lo mejor que él quiera. Él está en un lugar donde merece elegir qué quiere hacer. ¿Mateu no confirma que Griezmann acabe la temporada? Griezmann está en un lugar donde merece elegir lo que quiere hacer», dijo Simeone.

El Atlético sufrió de inicio y goleó al final. «No creo que sufrimos tanto, pero el rival juega bien. El año pasado pasó a octavos, es un equipo que juega bien, Oblak paró una ocasión muy importante, tuvimos el penalti a Giuliano que no sé si es, pero si hablamos de que necesitábamos subir el paso en la segunda parte, no tanto de espaldas Baena y Koke. Empezó bien el segundo tiempo con el gol de Johnny y después el equipo fue muy superior», finalizó Simeone.