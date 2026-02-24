Fue la tronista más famosa de ‘MYHYV’, pero desapareció: ahora tiene 5 hijos y vive en EEUU

En el verano de 2010, Telecinco sorprendía a su audiencia al apostar por una joven madrileña de origen marroquí para uno de sus formatos más populares, Mujeres y Hombres y Viceversa. Amal El Ahmadi, que entonces tenía apenas 18 años y trabajaba como camarera y dependienta, se presentaba ante el público como una mujer cercana, trabajadora y con un objetivo claro: encontrar una pareja con la que construir un futuro estable. Su paso por el programa le convirtió rápidamente en una de las tronistas más recordadas de aquella etapa.

Han transcurrido más de 15 años desde aquella irrupción televisiva y su vida ha tomado un rumbo muy distinto al que imaginaban quienes la conocieron en la pequeña pantalla. Aunque su experiencia en el programa no culminó en un romance duradero, sí marcó el inicio de un camino personal que, con el tiempo, la llevaría a cumplir otros sueños alejados del foco mediático tradicional. Hoy reside en Estados Unidos, es madre de cinco hijos y ha encontrado en las redes sociales una plataforma desde la que compartir su día a día.

La nueva vida de Amal

Tras despedirse del formato que la dio a conocer, Amal inició una nueva etapa lejos de los platós. Fue entonces cuando conoció al padre de sus dos primeras hijas, con quien formó una familia en España. En 2015 nació su primogénita y, un año después, llegó su segunda hija, consolidando un proyecto familiar que, sin embargo, no perduró en el tiempo.

La relación concluyó en 2017, obligándola a replantearse su futuro personal y profesional. Lejos de desaparecer por completo del panorama mediático, en 2018 regresó a Mediaset con un nuevo papel dentro del mismo programa que la lanzó a la fama. Esta vez lo hizo como pretendienta de Alberto Santana, en un intento por rehacer su vida sentimental ante las cámaras, aunque la experiencia no tuvo el desenlace esperado.

Tras aquel segundo paso televisivo, Amal optó por cerrar definitivamente su etapa en España y comenzar desde cero en Estados Unidos. Se instaló en Miami, donde inició una nueva relación y amplió su familia con el nacimiento de tres hijos más.

Criada en Madrid en el seno de una familia marroquí y con una pareja de origen puertorriqueño, Amal define su hogar como una familia multicultural. Esta realidad se ha convertido en uno de los ejes de su contenido digital, donde muestra los retos y aprendizajes de educar a sus hijos lejos de su país de origen y sin el apoyo de su entorno familiar más cercano.

Amal, una influencer muy conocida

Lejos del formato televisivo que la hizo popular, Amal ha encontrado en las redes sociales una nueva forma de comunicación con el público. En TikTok reúne a más de 22.000 seguidores, a quienes ofrece contenido centrado en la «vida real» y en su experiencia como madre de familia numerosa. Sus vídeos reflejan desde rutinas hasta reflexiones personales sobre el proceso de adaptación a un nuevo país.

En una de sus publicaciones más compartidas, la creadora resumía su filosofía vital al afirmar que empezar desde cero en un país distinto es posible con fe y apoyo familiar. Este mensaje, repetido en diferentes formatos, conecta con una audiencia que valora la autenticidad frente a los contenidos idealizados. Buena parte de su narrativa digital se centra en la resiliencia y en la construcción de un hogar lejos de las raíces.

Como ocurre con muchas figuras públicas que exponen su vida en redes, Amal también ha sido objeto de críticas. Sin embargo, su respuesta ha sido clara: reivindicar la paz y la satisfacción personal que siente en su etapa actual. En uno de sus vídeos más recientes, subrayaba que, mientras algunos hablan de ella, ella disfruta de la tranquilidad que le proporciona su familia.

Este posicionamiento refuerza la imagen de una mujer que ha aprendido a gestionar la exposición pública y a priorizar su bienestar emocional. Lejos de la presión mediática que caracterizó sus primeros años de fama, hoy controla el relato sobre su propia vida y decide qué aspectos compartir con su comunidad digital.

Las otras facetas de Amal

Además de su actividad como influencer, Amal se presenta en Instagram como actriz, modelo y emprendedora. Esta descripción refleja su voluntad de construir una identidad profesional diversa, alejada de la etiqueta exclusiva de ex concursante televisiva. Su presencia en redes combina contenidos personales con colaboraciones y proyectos vinculados al estilo de vida.

El tránsito desde la televisión hacia el emprendimiento digital ilustra un fenómeno cada vez más habitual entre antiguos rostros mediáticos, que encuentran en las plataformas sociales una vía para reinventarse. En su caso, esta transformación se ha producido en paralelo a una evolución personal marcada por la maternidad, la migración y la construcción de una familia.

La historia de Amal El Ahmadi resume un recorrido vital que va mucho más allá de su etapa en un programa de citas. De joven trabajadora madrileña convertida en rostro televisivo a madre de cinco hijos en Estados Unidos, su trayectoria está marcada por decisiones valientes y por una constante capacidad de adaptación. El paso del tiempo ha transformado la fama efímera en una narrativa de crecimiento personal.