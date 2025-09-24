Fue la tronista de ‘MYHYV’ más famosa de España, pero tocó fondo y su vida ha dado un giro

Los espectadores de Telecinco recuerdan con mucho cariño el programa de citas que presentaba Emma García. Como todo el mundo sabe, este formato se llamaba Mujeres y Hombres y Viceversa (MYHYV) y supuso una oportunidad perfecta para aquellos jóvenes que pretendían saltar a la fama. Gracias a la oportunidad que encontraron en este proyecto, algunos rostros como Rafa Mora o Tamara Gorro acabaron trabajando en la pequeña pantalla y manejando cachés muy elevados. Sin embargo, no todos han tenido la misma suerte y la protagonista de nuestra noticia de hoy puede confirmarlo. A continuación vamos a hablar de Patricia Steisy, quien dio hace unos días una entrevista en el plató de Fiesta y admitió sin ningún pudor que ha tocado fondo en los últimos años.

Patricia se hizo un hueco en Mediaset, aunque la audiencia es muy exigente y cambia de gustos con frecuencia, así que de un momento a otro se quedó fuera de la parrilla televisiva y tuvo que reinventarse. Afortunadamente es influencer y tiene a sus espaldas un ejército de seguidores que respalda todos sus movimientos, así que decidió crear contenido para adultos en OnlyFans y, según dice, «un mes tranquilo puedo ganar 4.000 euros sin hacer casi nada». Con este dinero se ha comprado un chalé «muy grande» y está criando a su hija de una manera muy cómoda. No obstante, ha confirmado que se ha tenido que enfrentar a ciertas noticias que le han robado el año, como por ejemplo su última ruptura sentimental.

La vida de Steisy ha dado un giro

Patricia Steisy emitió un comunicado a través de sus redes anunciando la ruptura con Pablo Pisa, el padre de su pequeña. Exactamente dijo: «Hoy, después de reflexionar profundamente, quiero compartir con todos vosotros que Patricia y yo hemos decidido tomar caminos separados». Más adelante recalcó que iban a tener una relación cordial por el bien de su familia. «Esta decisión se ha tomado con respeto y por el bienestar de nuestra hija. Aunque el amor se ha transformado, seguimos comprometidos con ser los mejores padres para ella». El problema es que la realidad dista mucho de estas pretensiones y todo ello ha hecho que Steisy se rompa.

La influencer reconoce que su ex es una persona integral, de hecho, ha explicado que acabaron separándose por un motivo que no tenía nada que ver con él. «Es muy bueno, pero cuando me quedé embarazada terminé siendo un poco su sombra. Dejé mi vida para vivir la suya», le ha explicado a Emma García durante su última aparición pública. También le ha insistido en que Pablo pisa no le pidió nada, sino que la situación se dio así y de un momento a otro se vio envuelta en un panorama que no le hacía sentir cómoda. Fue entonces cuando se empezó a plantear la ruptura, aunque ha sido un paso muy duro porque «cuando tienes un bebé piensas que si te separas fracasas».

De momento, Steisy no piensa en la reconciliación, pero tampoco es una puerta que quiera dejar cerrada para siempre. «La ventana está abierta y quién sabe… A lo mejor dentro de un año o más”. Eso sí, recalca que todo esto no será de un día para otro. «Yo no he firmado una custodia para volver a los dos meses. Las personas cambian, pero con el tiempo… Con mucho tiempo».

El cumpleaños de Steisy

Pablo Pisa ha vivido uno de los días más duros desde que se hizo pública su ruptura con Patricia Steisy, al enfrentarse al primer cumpleaños de la influencer sin estar a su lado. El arquitecto no ha podido evitar emocionarse al recordar lo que durante años fue una tradición compartida y ha terminado rompiendo en lágrimas en el momento de felicitarla. Aunque trató de disimular asegurando que se debía a una simple alergia, finalmente reconoció que no podía continuar grabando porque tenía la cara empapada en lágrimas, mostrando su vulnerabilidad ante una fecha tan significativa.

Por su parte, Steisy ha celebrado sus 35 años rodeada de familia, amigos y de su hija Athenea, en una fiesta muy especial que organizó en Granada y que tuvo como temática los años 2000. La ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa sopló las velas con una sonrisa, aunque este cumpleaños estuvo marcado por la ausencia de Pablo tras siete años juntos.

A pesar de lo complicado que ha sido para él, Pablo ha preferido enfrentarse a sus sentimientos de manera abierta y ha compartido un emotivo mensaje en redes sociales para felicitar a la madre de su hija. Revisando su publicación, podemos decir que, aunque su relación ha terminado, desea que Patricia sea feliz en esta nueva etapa, dejando patente que el cariño y la admiración siguen presentes. Pisa atraviesa un periodo de cambios importantes en su vida y, aunque ha demostrado estar ilusionado con nuevos proyectos, momentos como este evidencian que cerrar una etapa de tantos años no es tarea fácil.