Pablo Pisa toma una decisión tras su pelea con Steisy: «No lo voy a hacer»

¿Es suficiente pedir perdón cuando todo se tuerce dentro de una relación? Esta pregunta puede responderla una de las parejas más famosas de nuestra crónica social. El arquitecto Pablo Pisa ha tomado una drástica decisión en su relación con Patricia Steisy, conocida por su participación en varios programas de televisión. En los últimos días, los enamorados han sido protagonistan de una acalorada discusión pública en sus redes sociales, una pelea que ha marcado un antes y un después. De hecho los fans de la colaboradora ya hablan de ruptura, pero Pablo ha pedido disculpas, por eso nos preguntamos: ¿Qué pasará ahora?

A pesar de la intensidad del conflicto, ambos han reconocido sus errores y parece que han hecho las paces. Patricia Steisy admitió haber actuado de forma egoísta en algunas ocasiones, especialmente al expresar sus sentimientos de soledad en la maternidad. Por su parte, Pablo Pisa ha reconocido que no debería haber estallado contra la madre de su hija de la manera en que lo hizo. También ha confesado que quizá no ha estado dando a su pareja la atención y valoración que necesita. Además, se dirigió a los familiares de Steisy, admitiendo que no debió recriminarles las cosas que ha hecho por ellos.

A pesar de las disculpas, Pablo Pisa ha tomado una tajante decisión respecto a la relación con la familia de su pareja. Ha decidido dejar de cubrir ciertos gastos que estaba pagando por ellos, aclarando que esta decisión no tiene la intención de fastidiarles, sino de evitar futuros reproches: «Contaros que he decidido cortar ciertas cosas que estaba pagando, repito, porque yo he querido. No lo hago con la intención de ahora os voy a fastidiar, sino con la intención de jamás volver a echar en cara porque ya no lo voy a hacer».

Pablo Pisa quiere evitar tener problemas en el futuro

El novio de Steisy ha explicado que después de la discusión, ninguna de las partes se sentiría cómoda si él seguía con esos pagos: «He decidido quitarlo de en medio, que creo que es lo más justo. Pido perdón porque no está para nada bien echar en cara públicamente el ‘yo te he pagado esto y lo otro’. Es vergonzoso».

La pelea estalló cuando Steisy se desahogó sobre la soledad que sentía durante su maternidad, lo que llevó a Pablo Pisa a reaccionar de mala manera en sus redes sociales. Publicó varios vídeos atacando a Steisy y advirtiendo que «si ella hablaba, iban a hablar todos». La situación se complicó cuando Pablo mencionó a la familia de Steisy, revelando que les estaba pagando el seguro médico privado, aire acondicionado y otros gastos, algo que ahora ha decidido cortar de raíz.

Después de unas horas muy complicadas, la pareja tuvo una conversación importante en la que ambos asumieron parte de su culpa. Steisy volvió a casa y Pablo decidió reducir las horas que pasaba en la obra para estar más presente en el hogar.

Patricia Steisy también ha tomado cartas en el asunto

En sus redes sociales, la ex concursante de ‘Supervivientes’ ha anunciado que ha decidido priorizar su salud mental. «Primer día de psicóloga. Solo he hablado yo… Bueno, a ver qué tal. El lunes tengo la segunda sesión», ha explicado. Ahora que las cartas está encima de la mesa no quiere tener más conflictos, pues ya sabe qué tiene que hacer en cada momento para no tener más discusiones.

La relación entre Pablo Pisa y Patricia Steisy ha atravesado una crisis importante y lo peor de todo es que lo han contado a través de las redes. Sin embargo, ambos han mostrado disposición para reconocer sus errores y trabajar en sus problemas.

El paso que ha dado Steisy de buscar ayuda psicológica y la determinación que ha tomado Pablo al cortar ciertos gastos para evitar futuros conflictos deberían ser suficientes para zanjar la polémica. Solo el tiempo dirá si estas medidas han dado resultado. Mientras tanto, los seguidores de la influencer le han recomendado que tenga paciencia, pues el arquitecto parece estar muy enamorado.

Todo se resume en algo: Pablo invierte mucho tiempo en su trabajo y Steisy se siente sola. El argumento de Pablo es que necesita centrarse en su trayectoria porque tiene muchos gastos, gastos que están vinculados a la familia de Steysi. ¿La solución? Ella ha pedido ayuda para solucionar sus conflictos personales y él se niega a pagar cosas que no sean suyas.