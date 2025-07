Pedro Piqueras saca a la luz un secreto de la Reina Letizia que no ha sorprendido a nadie: «Era una…»

El tiempo coloca a cada persona en su lugar y lo cierto es que hubo quienes ya vislumbraban el potencial de una joven llamada Letizia Ortiz Rocasolano antes incluso de que irrumpiera en las pantallas de televisión, mucho antes de convertirse en Reina de España. Uno de ellos fue Pedro Piqueras. El veterano periodista, ya retirado de los informativos, ha compartido recientemente un recuerdo personal sobre la actual consorte de Felipe VI, que aunque no ha sorprendido a muchos, sí ha contribuido a perfilar un poco más la imagen de la mujer que hoy ocupa un puesto clave en la monarquía.

Fue durante una conversación en Onda Cero con Sandra Golpe, compañera de profesión, cuando afloró el episodio. Ambos recordaban sus años en un máster de comunicación en Madrid, y más concretamente, la presencia de una alumna que entonces destacaba por su entusiasmo y entrega. «Letizia era una chica que levantaba el brazo siempre», dijo Pedro Piqueras, evocando aquellas sesiones formativas en las que coincidieron fugazmente.

En efecto, la relación entre Piqueras y Letizia fue breve en lo académico: él fue profesor suyo tan solo un día. Sin embargo, el impacto que le dejó fue suficiente para que, décadas después, lo recuerde con claridad. «Era como muy activa, muy profesional», apuntó también el periodista, reconociendo en ella cualidades que resultaron ser anticipos de lo que vendría. No era una estudiante más. Tenía algo diferente. Algo que no se puede enseñar ni medir, pero que llama la atención de quien tiene el ojo entrenado.

El buen comportamiento de la Reina

Doña Letizia participaba en las clases con intensidad y tenía objetivos muy concretos. Según contó Sandra Golpe, ella ya manifestaba en aquellas aulas su deseo de llegar a presentar el informativo de mediodía en TVE. Una afirmación ambiciosa en boca de una joven, que sin embargo fue cumplida al pie de la letra años más tarde. Y no solo eso: superó ampliamente sus propios planes.

Pedro Piqueras no ha ocultado nunca el respeto profesional que le generó aquella estudiante que parecía tener claro desde el principio a dónde quería llegar. En otra ocasión, ya en 2023, bromeó con que «le di clase un día y parece que fui profesor suyo toda la vida», aunque también añadió, con más seriedad, que «era una gran estudiante y, sobre todo, una gran presentadora de informativos». No sabía entonces que se convertiría en Reina, pero, como él mismo ha admitido, sí se veía que era una chica lista.

Los caminos de ambos volvieron a cruzarse tiempo después en circunstancias distintas. En un encuentro fortuito, Piqueras reconoció haberse topado con Letizia cuando trabajaba en Bloomberg. Ya entonces le dijo: «Letizia, qué bien lo estás haciendo». También le lanzó una predicción que, aunque no del todo consciente, acabaría por cumplirse: «Llegarás lejos». Años más tarde, los hechos le darían la razón, aunque probablemente ni el propio periodista sospechaba hasta dónde llegaría aquella joven aplicada.

El encuentro de los periodistas

El destino terminaría cerrando el círculo de forma simbólica. En diciembre de 2023, ya con una carrera legendaria a sus espaldas y tras haber dicho adiós a la televisión, Pedro Piqueras fue galardonado con el Premio APM al Mejor Periodista del año. Y quien se lo entregó no fue otra que Letizia Ortiz, la antigua alumna que se había transformado en Reina de España. Aquel acto, celebrado en la Real Casa de Correos, fue especialmente emotivo no solo por el reconocimiento en sí, sino por lo que representaba: el cruce de dos trayectorias que comenzaron en un aula y terminaron coincidiendo en un escenario institucional de alto nivel.

No es habitual que figuras públicas como Piqueras compartan con tanta franqueza episodios personales, y mucho menos si involucran a miembros de la familia real. Sin embargo, el presentador lo ha hecho con naturalidad, sin tono escandaloso ni afán de notoriedad. Sus palabras, lejos de causar revuelo, han sido recibidas como una confirmación de lo que muchos ya intuían: que la Reina Letizia, más allá de su título y de su papel institucional, ha sido siempre una mujer meticulosa, trabajadora y profundamente orientada a su vocación.

Tampoco es la primera vez que el periodista recuerda aquellos años de máster con cierta simpatía. En anteriores declaraciones, ha dejado claro que el paso de Letizia por aquel curso fue breve, pero significativo. Más allá del parentesco con una de las profesoras, lo que realmente la distinguía era su implicación. El simple gesto de levantar la mano constantemente para participar puede parecer insignificante, pero para quien observa desde el otro lado del aula, dice mucho.

Ese carácter participativo, esa energía y ese deseo de destacar no son detalles menores. En el mundo del periodismo, donde el esfuerzo no siempre se ve recompensado con oportunidades, la actitud con la que se afrontan los comienzos puede marcar una gran diferencia. Letizia Ortiz no solo destacó como alumna; más tarde, también lo hizo como periodista. Su trabajo en medios como CNN+ dejó buen sabor de boca entre compañeros y superiores, y su llegada a TVE fue el paso definitivo para consolidarse como rostro habitual de los informativos.