Estos son los supermercados que abren hoy 15 de agosto, Día de la Asunción: horario de Mercadona, Alcampo, Lidl, Carrefour…

El 15 de agosto se celebra el Día de la Asunción de la Virgen, pero ¿es este un festivo que se celebra en toda España? ¿Qué sucede con los supermercados y principales tiendas? Además, este año, el 15 de agosto cae en viernes, por lo que es posible que muchos en el día de hoy, aprovechen no sólo para descansar, sino para disfrutar de un puente de tres días, en el caso de que durante el mes de agosto no les quede otra para trabajar. Pero ¿y si queremos ir al supermercado como de costumbre? ¿Va a estar abierto o no?.

En toda España el de hoy es sin duda, un día especial: pueblos y ciudades se llenan de celebraciones, destacando sobre todo las procesiones, verbenas y, en muchos casos, calles cortadas por las fiestas patronales. Y como es de esperar, este ambiente festivo también repercute en la actividad comercial. En algunas comunidades, la ley permite abrir en festivos, sobre todo en zonas de gran afluencia turística; en otras, el cierre es la norma y apenas hay excepciones. Por ello, no es lo mismo vivir en una ciudad costera en pleno agosto que en un municipio del interior.

Así que si tenías pensado hacer la compra hoy, mejor tener claro qué supermercados van a abrir y cuáles no, para no perder el viaje. Entre los que más consultan los clientes están Mercadona, Carrefour, Dia, Lidl y Alcampo. Pero no todos siguen la misma política en festivos: algunos abren casi siempre, otros apenas lo hacen. Además, dentro de la misma cadena puede haber horarios muy distintos según la ciudad o incluso el barrio. Vamos a repasar cómo queda la cosa este 15 de agosto, para que puedas organizarte.

¿En qué comunidades es fiesta el 15 de agosto?

Primero de todo saber dónde es fiesta hoy. Y la respuesta es sencilla ya que el 15 de agosto es festivo nacional en todo el país, de modo que va a ser fiesta en todas las comunidades. Sin embargo, en lo que se refiere al comercio, es decir, tiendas y supermercados, la normativa de apertura comercial varía mucho entre comunidades. Cataluña, País Vasco, Navarra o Galicia suelen mantener cerrada la mayoría de supermercados, salvo en zonas muy turísticas. En Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia o Canarias, la apertura es más habitual, especialmente en destinos de playa o en capitales con gran afluencia de visitantes.

Esto se traduce en que un Alcampo de la Costa del Sol probablemente abra todo el día, mientras que uno de interior en Cataluña esté cerrado. Mercadona es la excepción más clara: hoy no abrirá en ningún punto de España. Pero para tenerlo todo claro, vamos a hacer un repaso uno a uno, de los principales supermercados de España y qué va a pasar con ellos en el día de hoy.

Mercadona

Mercadona seguirá fiel a su política de descanso en festivos. Todas sus tiendas permanecerán cerradas, así que la única opción es haber hecho la compra el día anterior o esperar al sábado.

Carrefour

En Carrefour, buena parte de los hipermercados y supermercados abrirán, aunque no todos con el mismo horario. Si es un hipermercado de gran ciudad o dentro de un centro comercial, lo más probable es que funcione como siempre, de 9:00 a 22:00 horas. En cambio, en municipios más pequeños o con menos movimiento, podrían reducir la jornada o directamente no abrir. Lo más rápido para saberlo: entrar en el buscador de su web y ver el horario de la tienda concreta a la que piensas ir.

Lidl

En Lidl el panorama es mixto. En Cataluña, por ejemplo, muchos establecimientos estarán cerrados. Sin embargo, en zonas de playa y en destinos turísticos como Baleares, la Costa Blanca o la Costa del Sol, funcionarán como un día normal, de 9:00 a 22:00 horas. En otras zonas, es habitual que abran sólo por la mañana o con jornada más corta.

Alcampo

Por su parte, Alcampo abrirá en casi toda España, manteniendo por lo general su horario de 9:00 a 22:00 horas. Eso sí, puede haber excepciones en municipios con normativas más restrictivas o en pequeños supermercados que decidan no abrir.

Dia

Dia mantendrá abiertas muchas de sus tiendas, pero con horarios más cortos en buena parte del país. En pueblos pequeños o zonas con menos clientes es fácil encontrarlas cerradas. Además, su cadena de perfumerías y droguerías Clarel no abrirá en ningún sitio.

¿Qué fiesta de la Virgen se celebra el 15 de agosto?

El 15 de agosto, la Iglesia católica celebra la Asunción de la Virgen María. Según la tradición, fue llevada al cielo en cuerpo y alma al final de su vida. Es una fecha muy arraigada en toda España y, en muchos pueblos, coincide con sus fiestas patronales. Es normal que hoy, las calles se llenen de procesiones, música y actividades que reúnen a vecinos y visitantes.

Además, es un día clave en pleno verano. Marca el ecuador de agosto y, para muchos, el inicio o el final de sus vacaciones. En destinos turísticos, este festivo coincide con la temporada alta, por lo que el comercio y la hostelería siguen funcionando a buen ritmo. Y no olvidemos que para los que trabajan, al ser viernes, les da la posibilidad de hacer un puente de tres días, si se le suma el fin de semana.