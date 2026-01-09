El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes, la última de la semana, con un avance del 0,31%, lo que le ha permitido conquistar la cota de los 17.700 puntos, con el foco puesto, de nuevo, en el precio del petróleo, en Venezuela y en Estados Unidos, que ha convocado para hoy una cumbre con las grandes petroleras, entre ellas Repsol.

En concreto, el selectivo madrileño amanecía en los 17.710 enteros después de cerrar la sesión de este jueves en los 17.654 puntos.

Además de a las tensiones geopolíticas y a esta cita de las petroleras con la Casa Blanca, los inversores estarán atentos este viernes a los datos de empleo y de salarios en Estados Unidos.

Asimismo, los mercados estarán pendientes de la discusión que mantendrán hoy los 27 Estados miembros de la UE para dar luz verde a que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firme con los países de Mercosur el acuerdo de libre comercio cuya negociación concluyó hace ya más de un año, pero cuya ratificación sigue pendiente por las reticencias de países como Francia, Irlanda, Hungría e Italia.

En España, hoy se han conocido los datos de la producción industrial de noviembre de 2025, que muestran un incremento interanual del 1,8%, tres décimas más que en el mes previo. Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial se disparó un 4,5% interanual, tasa 3,3 puntos superior a la de octubre.

En el plano empresarial, IAG ha anunciado el relevo de su director financiero, Nicholas Cadbury, que abandonará el cargo el próximo mes de junio para ser sustituido por el actual director financiero de British Airways, José Antonio Barrionuevo.

Las empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la sesión de hoy, los mayores ascensos del Ibex 35 se los anotaban BBVA (+1,49%), Repsol (+1,04%), ArcelorMittal y Puig (+0,77%) en ambos casos) y Ferrovial (+0,62%).

Por contra, entre los descensos, destacaba Cellnex, que se dejaba un 2,4% en la apertura, seguido de Telefónica (-0,98%) e IAG, que cedía un 0,66%.

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada en positivo: Londres avanzaba un 0,2% y París escalaba casi un 0,7%, mientras que Francfort subía, aunque no llegaba a la décima.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1648 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono a 10 años se relajaba hasta el 3,254%.

El precio del petróleo al alza

En el actual contexto geopolítico, el precio del barril de crudo Brent, referencia europea, subía casi un 0,90% a las 9.10 horas, hasta los 62,53 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, avanzaba un 0,8%, hasta los 58,25 dólares.

La Administración liderada por Donald Trump prevé mantener el control sobre las exportaciones de crudo venezolano durante un periodo indefinido como parte de un plan para la reconstrucción de la economía del país y que Venezuela pueda ser un importante proveedor de petróleo para el mundo y un aliado de Estados Unidos.