Carlos Alcaraz – Rublev: a qué hora es y dónde ver en directo el partido de cuartos de final del Masters de Cincinnati

Carlos Alcaraz continúa buscando ganar por primera vez en su carrera el Masters 1000 de Cincinnati 2025 y ahora está un pasito más cerca, ya que se ha plantado en unos cuartos de final donde se enfrentará al ruso Andrei Rublev. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo del joven tenista de El Palmar.

A qué hora juega Alcaraz en el Masters 1000 de Cincinnati contra Rublev

Carlos Alcaraz sigue con paso firme en este Masters 1000 de Cincinnati 2025, ya que se ha plantado en los cuartos de final de este torneo que se celebra en Ohio, Estados Unidos. En dicha ronda se verá las caras con el ruso Andrei Rublev después de haberse cargado a Luca Nardi en los octavos, al que ganó por 6-1 y 6-4. Y es que el murciano debutó en esta competición cargándose a Damir Dzumhur en tres sets (6-1, 2-6 y 6-3), mientras que en los dieciseisavos se cruzó en su camino un Hamad Medjedovic al que se impuso con un doble 6-4. Ahora su intención es seguir avanzando de fases para alcanzar la gran final del próximo domingo en tierras americanas.

A lo largo de su corta carrera, Carlos Alcaraz no ha conseguido ganar nunca en el Masters 1000 de Cincinnati, ya que se quedó a las puertas en 2023 cuando perdió contra Novak Djokovic en una final apasionante. Su entrenador, Juan Carlos Ferrero, también perdió una final cuando estaba en activo. Y es que Carlos Moyá y Rafa Nadal son los únicos tenistas españoles que han conseguido ganar este mítico torneo que se celebra en Ohio.

La ATP ha programado este apasionante Carlos Alcaraz – Rublev que corresponde a los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2025 para este viernes 15 de agosto. La organización todavía no ha anunciado el orden de juego, por lo que se desconoce el horario en el que comenzará el choque entre el murciano y el ruso.

Cuándo es el próximo partido de Alcaraz en el Masters 1000 de Cincinnati 2025

Carlos Alcaraz está firmando un año 2025, aunque es cierto que no comenzó de la mejor manera, ya que perdió en cuartos del Open de Australia contra Novak Djokovic, en semifinales de Indian Wells y también en su debut en Miami, además de haber caído en las finales del Trofeo Conde de Godó y de Wimbledon frente a Jannik Sinner. Estos batacazos los contrarrestó con éxitos en Róterdam, en los Masters 1000 de Montecarlo, también en Roma, en Queen’s y no hay que olvidarse de Roland Garros.

Este apasionante Carlos Alcaraz – Rublev corresponde a los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2025 se jugará este viernes 15 de agosto. Estos tenistas se han enfrentado en cuatro ocasiones con un balance de tres triunfos para el de El Palmar. El murciano le ganó en 2023 y 2024 en las ATP Finals y este año en Wimbledon, mientras que el ruso venció en 2024 en el Mutua Madrid Open.

Dónde ver a Carlos Alcaraz en directo gratis en vivo y canal de TV

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes partidos que se disputan en esta competición que se juega en Ohio. Esto implica que Carlos Alcaraz – Rublev de los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2025 se podrá ver a través de los canales de Vamos, Movistar+ Plus y Movistar Deportes. Los dos primeros hay que destacar que están incluidos en el paquete básico de esta plataforma de pago, mientras que el tercero de ellos forma parte de un paquete que necesita una suscripción.

Además, todos aquellos amantes de este apasionante deporte y los seguidores del murciano podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Rublev de los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2025 a través de la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, además de estar disponible la emisión en su página web con un ordenador. Hay que recordar que la app de pago Tennis TV también tiene los derechos de todos los torneos de la ATP, menos de los Grand Slam.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos, como es habitual, la mejor información diaria sobre todo lo que ocurra en cada jornada del Masters 1000 de Cincinnati, donde prestaremos especial atención al murciano. También narraremos en directo y en vivo juego a juego sus partidos más destacados y una vez acabe el Carlos Alcaraz – Rublev de cuartos de final publicaremos la crónica y las reacciones importantes que se produzcan en Ohio.

Dónde escuchar por radio el partido Carlos Alcaraz – Rublev del Masters 1000 de Cincinnati 2025

Los aficionados que no puedan ver en directo por televisión el partido de los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2025 entre Carlos Alcaraz y Rublev deben saber que pueden escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con Estados Unidos para contar todo lo que suceda en la pista central durante el encuentro del murciano.