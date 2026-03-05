Hoy, 5 de marzo de 2026, la provincia de Bilbao se prepara para un día de cielos cubiertos y lluvias generalizadas por la tarde, acompañadas de brumas y nieblas en las zonas elevadas. Las temperaturas se mantendrán estables o ligeramente en ascenso, con un viento suave que cambiará de dirección. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo gris y riesgo de lluvia

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, con una suave brisa del norte que acaricia la ciudad. A medida que avanza el día, las nubes se irán acumulando y aunque la temperatura se mantendrá en un rango agradable, la sensación térmica podría ser un poco más fresca. La mañana comenzará con un ambiente templado, pero ya por la tarde, la probabilidad de lluvia se intensificará, convirtiendo el cielo en un lienzo gris que podría soltar sus primeras gotas.

Después del mediodía, el viento se hará más presente, soplando a una velocidad moderada, lo que podría hacer que el ambiente se sienta algo más cargado. La tarde-noche traerá consigo un riesgo elevado de precipitaciones, así que es recomendable tener a mano un paraguas. Con el sol ocultándose a las 19:05, la jornada se cerrará con un aire fresco y húmedo, recordándonos que el tiempo en Bilbao siempre tiene su propia historia que contar.

Nubes grises y lluvias intensas en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 13 grados, mientras el viento sopla del norte a 25 km/h, creando una sensación térmica que puede descender hasta los 11 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se dispara al 100% en la tarde-noche y el cielo se oscurece, dejando atrás la calma matutina.

La transición entre la mañana y la tarde será notable, con un aumento en la intensidad de las lluvias y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 40 km/h. La temperatura máxima se situará en 19 grados, pero la humedad, que puede llegar al 90%, hará que la sensación térmica sea más agobiante. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo promete ser un desafío para los más desprevenidos.

Guecho: ambiente fresco con lluvia inminente

El día amanece en Guecho con un ambiente fresco, donde la temperatura mínima se sitúa en 12 grados y la sensación térmica es similar. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero sin probabilidad de lluvia. Sin embargo, la situación cambiará drásticamente por la tarde, cuando la probabilidad de lluvia alcanza el 100%. Las temperaturas máximas llegarán a los 16 grados y la humedad relativa se sentirá alta, lo que hará que el ambiente sea algo pesado.

El viento soplará del norte a una velocidad media de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, por lo que se recomienda precaución. Con la salida del sol a las 07:42 y su puesta a las 19:05, Guecho disfrutará de más de 11 horas de luz, aunque la tarde se verá marcada por la inminente lluvia.

Santurce: cielo variable y brisa suave

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo que alternará entre nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados y aunque se espera lluvia en la tarde-noche, la mañana se mantendrá tranquila y sin precipitaciones.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que el ambiente será propicio para salir y aprovechar el día. La brisa suave acompañará la jornada, creando un entorno agradable para todos.

Cielos cubiertos y lluvias intensas en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos cubiertos y una temperatura fresca que ronda los 11 grados. A medida que avanza el día, el ambiente se tornará más inestable, con una probabilidad de lluvia del 100% en la tarde-noche, donde las temperaturas alcanzarán los 20 grados. Es recomendable llevar un paraguas y optar por ropa impermeable, ya que las condiciones empeorarán y el viento soplará con fuerza.