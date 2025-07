Todos los conciertos que no te puedes perder este agosto 2025 en Madrid

Madrid se prepara para vivir un mes un agosto 2025 repleto de música en directo con conciertos que abarcan todos los estilos, desde leyendas del pop internacional hasta potentes bandas de rock alternativo. Si bien el mes de julio ha estado marcado por la visita del grupo coreano Stray Kids, que arrasaron en la capital el pasado 22 de agosto y también Aitana se prepara para triunfar el próximo 31 de julio, el mes de agosto cuenta con más conciertos que como decimos son muy destacados y esperados, así como otros que forman partes de algunos de los eventos que Madrid celebra durante el verano.

De este modo, este mes se convierte en una cita obligada para quienes disfrutan de las emociones que solo un escenario puede ofrecer. La capital será testigo de actuaciones inolvidables en recintos como el Movistar Arena o el icónico Conde Duque, donde cada noche promete una experiencia diferente. Entre las grandes estrellas de este mes se encuentran Lionel Richie y Shawn Mendes, dos figuras internacionales que prometen llenar Madrid de energía y nostalgia a partes iguales. Además, otros conciertos como los de Fu Manchu, Tropical Fuck Storm e Ignea destacan como apuestas imprescindibles para quienes buscan sonidos más contundentes y alternativos. Y como no podía faltar, el ciclo Veranos de la Villa regresa con una programación variada que combina homenajes a grandes bandas, fusión de géneros y espectáculos cargados de talento. Aquí te dejamos una lista completa para que no te pierdas ninguno de los mejores conciertos en Madrid durante este agosto.

Concierto de Lionel Richie en Madrid

El 2 de agosto, el Movistar Arena recibirá a Lionel Richie, una de las grandes voces de la música internacional. Con su gira Say Hello To The Hits, el cantante repasará una trayectoria plagada de éxitos, desde Hello hasta All Night Long. Su inconfundible estilo y la elegancia de sus interpretaciones prometen una noche llena de emociones y recuerdos para varias generaciones de fans. Es una oportunidad única para disfrutar en directo de un artista que ha marcado la historia del soul y el pop.

Concierto de Shawn Mendes en Madrid

El 26 de agosto, será el turno del joven canadiense Shawn Mendes que aterriza también en el Movistar Arena con su gira On The Road Again. Con una carrera meteórica y canciones que se han convertido en auténticos himnos como la famosa Señorita que cantó junto a Camilla Cabello o Stitches, Mendes ofrece una propuesta fresca, llena de energía y cercanía con su público. Este concierto es una de las citas más esperadas del verano, especialmente por los fans del pop actual que no quieren perderse su regreso a España.

Otros conciertos en Madrid este agosto 2025

Además de los grandes nombres internacionales, Madrid acogerá conciertos para todos los gustos. El 6 de agosto, la banda estadounidense Fu Manchu llegará a la Sala Mon con su característico stoner rock. Presentarán su nuevo álbum The Return of Tomorrow con una potencia que promete hacer temblar el recinto, en un concierto muy esperado tras su última visita en 2016.

Los australianos Tropical Fuck Storm ofrecerán su directo el 27 de agosto en un concierto que promete ser tan caótico como fascinante. Con su álbum Fairyland Codex, el grupo mezcla el art-punk con el rock psicodélico y el noise rock, creando una experiencia única para los fans de los sonidos más alternativos. La noche comenzará con la actuación de Johnny Casino & Thee Johnny Casino Syndicat, una banda que combina garage y punk con un estilo explosivo.

Para cerrar el mes, el 29 de agosto, los ucranianos Ignea se presentarán en la capital con su potente metal melódico. Conocidos por temas como “Alga”, ofrecerán un espectáculo cargado de intensidad y atmósferas envolventes. Contarán con el apoyo de los donostiarras Ancient Settlers, que se suman a una noche de metal que promete ser épica.

Los conciertos destacados dentro del ciclo Veranos de la Villa

La celebración de los Veranos de la Villa 2025, nos traerá también diversas actuaciones y conciertos entre los que destacan

Queen – A Night at the Symphony: 1 y 2 de agosto, 22:00 h. Patio Central del Conde Duque. Precio: 24 €. Con Momo Cortés y la Orquesta y Coro de RTVE.

1 y 2 de agosto, 22:00 h. Patio Central del Conde Duque. Precio: 24 €. Con Momo Cortés y la Orquesta y Coro de RTVE. Martirio – Al Sur del Tango: 3 de agosto, 22:00 h. Patio Central del Conde Duque. Precio: 20 €.

3 de agosto, 22:00 h. Patio Central del Conde Duque. Precio: 20 €. Juan Valderrama – Historias de la Copla: 6 de agosto, 22:00 h. Patio Central del Conde Duque. Precio: 20 €.

6 de agosto, 22:00 h. Patio Central del Conde Duque. Precio: 20 €. Pasión Vega – Pasión Almodóvar: 12 de agosto, 21:30 h. Patio Central del Conde Duque. Precio: 20 €.

Como puedes ver, el mes de agosto 2025 en Madrid es sinónimo de conciertos inolvidables. Desde las leyendas como Lionel Richie hasta el pop juvenil de Shawn Mendes y la energía de bandas como Fu Manchu o Ignea, la ciudad se llena de propuestas musicales para todos. A esto se suma el ambiente único de los Veranos de la Villa, donde cada concierto se convierte en una experiencia cultural irrepetible. ¿Te los vas a perder?.