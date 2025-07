Patxi López infló el currículum con sus «estudios en Ingeniería» al ser elegido presidente del Congreso

Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, infló su currículum con unos «estudios» en Ingeniería Industrial en la legislatura en que fue elegido presidente de la Cámara Baja. Fue en 2016. Ese año, el dirigente vasco volvió a tener un escaño en el Congreso que ya había ocupado en la III legislatura, en 1986, cuando por primera vez se convirtió en diputado nacional. Como ha publicado OKDIARIO, pese a que López dice en su biografía del Congreso que «estudió Ingeniería Industrial en la Universidad del País Vasco», en realidad, no finalizó la carrera. Algunas informaciones apuntan a que ni siquiera pasó del primer curso.

López no presumía de esos «estudios» cuando entró por primera vez en el Congreso, en 1986, como atestigua su ficha parlamentaria de entonces. Fue en 2016, a su regreso ya con Pedro Sánchez como líder del PSOE, cuando quiso dar lustre a su currículum e incluyó esa línea en su biografía como diputado.

Con esa afirmación, el dirigente socialista da a entender que terminó la carrera, pero no es así. López estuvo varios años matriculado, sin obtener la licenciatura, por lo que esos «estudios» no tienen ninguna validez académica.

Según algunas biografías, Patxi López abandonó los estudios cuando se convirtió en diputado nacional. Así se cuenta en el retrato El linaje de López, publicado en El País en 2009, coincidiendo con su candidatura a lehendakari.

«En 1987, con 28 años, abandonó sus estudios de Ingeniería Industrial para convertirse en el segundo diputado más joven de España, tras Rodríguez Zapatero», se recoge en este artículo.

Desde 2016

Desde 2016, López ha mantenido en todos sus currículos del Congreso que «estudió» Ingeniería Industrial, pese a no tener la licenciatura. Antes ya había presumido, no obstante, de esos «estudios» en otras biografías del partido, y también como candidato del PSOE al Gobierno vasco.

El socialista ha pasado su vida dedicado a la política. Comenzó en las Juventudes Socialistas en 1975, siendo un adolescente. Dos años después, ingresó en el PSOE del País Vasco, y fue elegido diputado al Congreso por Vizcaya en 1987, convirtiéndose en el segundo diputado más joven tras José Luis Rodríguez Zapatero.

Tras la dimisión de Nicolás Redondo como secretario general del PSE-EE en 2001, López presentó su candidatura, siendo elegido.

En 2009, el PSOE vasco se convirtió en la segunda fuerza más votada en las elecciones autonómicas, por detrás del PNV, llegando a un acuerdo de investidura con el PP que convirtió a Patxi López en lehendakari, hasta diciembre de 2012.

Tras este cargo, siguió ocupando escaño en el Parlamento vasco. Pero tras los malos resultados del partido, en las europeas de mayo de 2014, abandonó la secretaría general del PSOE vasco, siendo sustituido por Idoia Mendía.

El dirigente socialista saltó entonces al Congreso de los Diputados, siendo investido presidente de la Cámara Baja en la XI legislatura.

En 2017, anunció su decisión de presentarse a las primarias para la Secretaría General del PSOE, enfrentándose a Susana Díaz y a Pedro Sánchez, que resultó ganador. Desde entonces, ha mantenido su escaño en el Congreso, siendo nombrado portavoz del partido en la Cámara Baja en septiembre de 2022. Un cargo que conserva en la actualidad.

Este periódico se ha puesto en contacto con el gabinete de Patxi López en el Congreso de los Diputados para obtener información sobre la fecha de inicio y finalización de sus estudios, así como el diploma que acredite su licenciatura, sin obtener respuesta.

Precisamente, López ha sido uno de los miembros del PSOE más críticos tras conocerse que la diputada del PP, Noelia Núñez, no acabó los grados universitarios que empezó. Núñez ha presentado su dimisión de todos los cargos orgánicos en el PP y ha renunciado también a su escaño en el Congreso.

Preguntado por este asunto, Patxi López se preguntó «quién a estas alturas de siglo intenta engañar a la gente cuando todo se sabe en este mundo en que estamos interconectados, que todo es público y transparente».

«Esta forma de hacer política engañando es muy del Partido Popular. Ven el grano en el ojo ajeno pero no en el propio», afirmó el socialista en una entrevista, este miércoles, en TVE.

El PP pide su dimisión

El PP ha pedido su dimisión, así como la del propio Pedro Sánchez o el ministro de Transportes, Óscar Puente, por las falsedades en sus currículos.

«¿A qué hora dimiten Pilar Bernabé, Patxi López y Pedro Sánchez por, cómo mínimo, falsear sus CV y plagiar tesis doctorales?», publicó Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, justo después de que se anunciara la renuncia de Núñez. «Efectivamente no, no somos iguales», concluyó Muñoz.

La eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, mostró un montaje de Patxi López como licenciado para ironizar por sus «estudios» inacabados.

«Exigimos a Patxi López, a Puente y a Bernabé que enseñen hoy mismo los títulos de sus másteres y estudios universitarios. No hay excusas. A ver si con sus estudios no son tan hipócritas como con la tesis fake de Sánchez y la cátedra de la presidenta. En el PSOE de Sánchez son de sobresalientes cum laude en trincar. Están tardando y, si no, ya conocen el camino: dimisión»», denunció por su parte el secretario general del PP, Miguel Tellado.