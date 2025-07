Patxi López lleva desde 2016 inflando el currículum con sus «estudios» en Ingeniería que nunca terminó

Patxi López lleva desde 2016, cuando obtuvo su acta de diputado en el Congreso tras las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, afirmando en su currículum que «estudió Ingeniería Industrial» en la Universidad del País Vasco. Unos estudios que ni siquiera finalizó. Algunas informaciones apuntan, incluso, que López abandonó la carrera en primer curso.

Como ha publicado OKDIARIO, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados afirma en su ficha de la Cámara Baja que «estudió Ingeniería Industrial en la Universidad del País Vasco».

Sin embargo, pese a que con esa afirmación da a entender que terminó la carrera, no es así. El dirigente socialista estuvo varios años matriculado, pero no llegó a obtener su licenciatura. Ello no impida que López presuma en su currículum de unos estudios que no tienen ninguna validación académica al no estar finalizados.

En concreto, en sus sucesivos currículos del Congreso de los Diputados -en el que se detalla la trayectoria profesional y académica de los parlamentarios-, López destaca haber sido «lehendakari de mayo de 2009 a diciembre de 2012», «parlamentario vasco de 1991 a 201» y «presidente del Congreso de los Diputados en la XI Legislatura».

A continuación, afirma que «estudió Ingeniería Industrial en la Universidad del País Vasco» y que fue «militante del PSOE desde 1977».

Según algunas biografías, el socialista abandonó los estudios cuando se convirtió en diputado, a los 25 años.

Desde 2016

López lleva incluyendo esa línea en su currículum del Congreso de los Diputados desde 2016, cuando obtuvo escaño por Álava en las elecciones de 2015. En esa legislatura, fue además nombrado presidente del Congreso. El dirigente socialista ya afirmaba entonces que tenía «estudios» en Ingeniería Industrial, pese a no haberlos finalizado.

Una vida en política

Patxi López ha pasado su vida dedicado a la política. Comenzó en las Juventudes Socialistas en 1975, siendo un adolescente. Dos años después, ingresó en el PSOE del País Vasco, y fue elegido diputado al Congreso por Vizcaya en 1987, convirtiéndose en el segundo diputado más joven tras José Luis Rodríguez Zapatero.

Tras la dimisión de Nicolás Redondo como secretario general del PSE-EE en 2001, López presentó su candidatura, siendo elegido.

En 2009, el PSOE vasco se convirtió en la segunda fuerza más votada en las elecciones autonómicas, por detrás del PNV, llegando a un acuerdo de investidura con el PP que convirtió a Patxi López en lehendakari, hasta diciembre de 2012.

Tras este cargo, siguió ocupando escaño en el Parlamento vasco. Pero tras los malos resultados del partido, en las europeas de mayo de 2014, abandonó la secretaría general del PSOE vasco, siendo sustituido por Idoia Mendía.

El dirigente socialista saltó entonces al Congreso de los Diputados, siendo investido presidente de la Cámara Baja en la XI legislatura.

En 2017, anunció su decisión de presentarse a las primarias para la Secretaría General del PSOE, enfrentándose a Susana Díaz y a Pedro Sánchez, que resultó ganador. Desde entonces, ha mantenido su escaño en el Congreso, siendo nombrado portavoz del partido en la Cámara Baja en septiembre de 2022. Un cargo que conserva en la actualidad.

Este periódico se ha puesto en contacto con el gabinete de Patxi López en el Congreso de los Diputados para obtener información sobre la fecha de inicio y finalización de sus estudios, así como el diploma que acredite su licenciatura, sin obtener respuesta.

Precisamente, López ha sido uno de los miembros del PSOE más críticos tras conocerse que la diputada del PP, Noelia Núñez, no acabó los grados universitarios que empezó.

Núñez ha aclarado estas informaciones en sus redes sociales: «Ante la confusión generada sobre mi formación académica, quiero aclarar que nunca he tenido intención de engañar a nadie. El PP en el que creo actúa con total transparencia y yo también quiero hacerlo», ha escrito.

La vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP se decantó por estudiar Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Trasladó su expediente a la UNED y cambió su ruta formativa: en 2019 se pasó al Grado Combinado de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, empezando también un Grado en Estudios Ingleses.

Núñez ha aclarado que no ha terminado ninguno de los tres grados universitarios que empezó, aunque asegura que pretende retomarlos. «Mi carrera política […] ha ocupado mi tiempo y esfuerzo», ha señalado.

La diputada ha reiterado a lo largo de su publicación que los datos erróneamente expresados en su ficha del Congreso, que le atribuye la doble titulación en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública, ha sido una equivocación sin ánimo de engaño por su parte.

Preguntado por este asunto, Patxi López, sin licenciatura pese a asegurar que tiene «estudios» en Ingeniería Industrial, se ha preguntado «quién a estas alturas de siglo intenta engañar a la gente cuando todo se sabe en este mundo en que estamos interconectados, que todo es público y transparente».

«Esta forma de hacer política engañando es muy del Partido Popular. Ven el grano en el ojo ajeno pero no en el propio», ha afirmado en una entrevista, este miércoles, en TVE.