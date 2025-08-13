Jaume Anglada, operado con éxito de la cadera

El cantante mallorquín y amigo del rey Felipe VI, Jaume Anglada, ha sido intervenido quirúrgicamente este miércoles en el Hospital Universitario de Son Espases. Tal como estaba previsto, ha sido operado de la cadera, que sufrió múltiples fracturas en el grave accidente de tráfico que sufrió el pasado viernes de madrugada.

Fuentes de su entorno de amistades explican que le han puesto unas placas en la pelvis y le han recolocado la cabeza del fémur en su sitio ya que había quedado desplazada en el impacto del cantante sobre el asfalto.

Anglada aún debe hacer frente a más operaciones en Son Espases. Tiene que ser intervenido de la mandíbula y de la muñeca.

No hay nuevos partes médicos de la situación del cantautor aunque el último hablaba de la estabilidad de su situación dentro de la gravedad. Es muy probable que el viernes conozcamos un nuevo parte médico con el estado de Anglada.

Anglada permanece ingresado en el centro hospitalario desde el pasado viernes tras sufrir un atropello mientras conducía su moto en la avenida Joan Miró de Palma.

El conductor huyó del lugar del accidente aunque pudo ser rápidamente detenido en su domicilio gracias a los testigos que anotaron el número de matrícula. El joven permanece en prisión provisional desde el viernes por la noche.

El presunto autor del atropello, que presentaba una tasa de alcoholemia de 0.60 mg/l en aire espirado –el triple de lo permitido–, pasó a disposición judicial sobre las 17.20 horas de ese mismo viernes, después de llegar a los Juzgados de Vía Alemania escoltado por agentes de la Policía Local de Palma. Pasadas las 21.00 horas, el juez en funciones de guardia en los Juzgados de Vía Alemania decretó su ingreso en prisión provisional.

El detenido reconoció los hechos y está comprometido en abonar la responsabilidad civil.. Asimismo, trasladó en la declaración que lo lamenta y pidió perdón.