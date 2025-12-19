Ni el CIS de Tezanos avala la única gestión de Sánchez en Sanidad: Ceuta y Melilla las peor valoradas

El Gobierno de Pedro Sánchez recibe un suspenso en gestión sanitaria. Así lo acredita el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo presidido por el socialista José Félix Tezanos. Según el último informe correspondiente al ámbito sanitario de este año 2025, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla aducen que el sistema necesita profundas mejoras.

El suspenso del informe de Tezanos es especialmente significativo al poner el foco en las dos únicas regiones donde la competencia en materia sanitaria depende exclusivamente del Gobierno central: Ceuta y Melilla. En concreto, dependen del Ministerio de Sanidad presidido por Mónica García, miembro a su vez de Sumar.

Un modelo, de las ciudades autónomas, por contra, que choca con el del resto de comunidades autónomas cuyas competencias de gestión sí que abarcan el ámbito de la salud.

La muestra del estudio elaborado por el CIS se enmarca en el periodo comprendido entre el mes de abril y octubre de este mismo año. El mismo estudio ha realizado entrevistas a un total de 7.800 personas. De todos ellos, 252 corresponden a los enclaves ubicados en el norte de África. Es decir, 126 personas han sido entrevistadas en cada una de las ciudades autónomas.

Los datos del organismo estatal reflejan un profundo malestar con el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) en ambas regiones. Así, a la hora de valorar su grado de satisfacción, el 28,5% de los encuestados en la ciudad de Ceuta ha señalado estar «muy insatisfecho» con la prestación de estos servicios en la región. En el caso de Melilla, apenas le dan un aprobado. El 11,3% de los encuestados considera estar bastante insatisfecho con la gestión.

El suspenso, no obstante, se incrementa a la de consultar si opinan que el sistema «necesita cambios fundamentales», ello aun a pesar de que, en ciertos aspectos, haya cosas que sí que funcionen. En este sentido, la población ceutí señala su rechazo con estos aspectos en un 20,8%. En el caso de la población melillense, el 54,8% cree que sí que hacen fatal cambios a nivel de gestión.

Por otra parte, en cuanto a la opinión sobre si «funciona mal y necesita cambios profundos», es en Ceuta donde la gestión sanitaria se lleva la peor nota a juicio de los encuestados. Así, el 33,9% consideran que la Sanidad no funciona. En Melilla, por su lado, un 18,8% lo puntúan en este aspecto a la baja.

Además, a la hora de elegir entre la atención del SNS público u optar por la prestación de servicios sanitarios por parte de un sistema privado, el 64,6% opta por esta segunda opción en Melilla. En el caso de Ceuta, en cambio, roza el 45% los que prefieren una asistencia a cargo del Estado.