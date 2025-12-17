Fact checked

La Comunidad de Madrid se sitúa como la región española con el menor tiempo de espera para someterse a una operación, con una media de 47,93 días en noviembre —dos días menos que en octubre— frente a una demora media en España que alcanza los 118 días, según los últimos datos oficiales publicados por Sanidad. Esta posición de liderazgo en tiempos de espera marca una clara diferencia con otras autonomías, donde los plazos son considerablemente más largos, y refuerza la percepción de eficiencia en el acceso a procedimientos quirúrgicos en el sistema sanitario madrileño.

Además de destacar en las listas de espera quirúrgicas, la Comunidad de Madrid también ha registrado mejoras significativas en otros ámbitos críticos de la atención sanitaria. La espera para realizar pruebas diagnósticas se ha reducido hasta los 54,99 días, lo que representa una caída del 11,6% con respecto a octubre, cuando la demora estaba en 62,21 días. Este descenso sugiere avances en la gestión y programación de pruebas esenciales para el diagnóstico y tratamiento de numerosas patologías.

En el ámbito de las consultas externas, que representan el primer paso en muchos procesos de atención especializada, también se ha observado una disminución de los tiempos de espera. En noviembre, la media se situó en 64,83 días, frente a los 68,80 días del mes anterior, lo que implica una mejora del 5,5% respecto a octubre. Estos datos reflejan una tendencia general hacia la reducción de barreras de acceso en diferentes niveles de la atención sanitaria.

Demoras

Un aspecto destacable es el porcentaje de pacientes que llevan más de 180 días en lista de espera para una operación, que en Madrid representa solo un 1,1% del total (unas 935 personas). Esta cifra es notablemente baja comparada con las preocupaciones que se observan en algunas regiones españolas, donde la proporción de pacientes con demoras prolongadas sigue siendo un desafío.

A pesar de estos resultados positivos, el contexto nacional muestra que, en términos generales, las listas de espera siguen siendo un tema relevante en la atención sanitaria pública en España. Por ello, la situación de Madrid sirve no sólo como un dato estadístico, sino como un ejemplo de cómo la gestión y la planificación pueden impactar en la experiencia de los pacientes y en la eficacia del sistema.

En conjunto, estos datos apuntan a una mejora continua en los tiempos de espera en la Comunidad de Madrid, aunque también ponen de manifiesto la importancia de mantener el enfoque en la atención oportuna en todas las áreas del sistema sanitario, con el fin de garantizar un acceso más rápido y equitativo para toda la población.