La ministra de Sanidad, Mónica García, ha difundido en los últimos días una serie de recomendaciones para hacer frente a las bajas temperaturas que afectan a gran parte de España, dentro del denominado plan del frío del Ministerio. Entre los consejos trasladados a la población se encuentra el uso de varias capas de ropa fina para protegerse del frío, una medida que, según Sanidad, resulta más eficaz que una sola prenda gruesa al crear cámaras de aire aislantes. El mensaje se completa con advertencias sobre la ventilación del hogar, la vacunación de grupos de riesgo o la necesidad de extremar la precaución en calles heladas.

Sin embargo, estas recomendaciones han generado críticas por considerarse alejadas de la realidad social y climática del país. España cuenta con zonas especialmente castigadas por el invierno, como la provincia de León —la que acumula más Reservas de la Biosfera en una sola provincia en el mundo— o la dura Cordillera Cantábrica, donde las temperaturas extremas no son una excepción. En este contexto, muchos cuestionan que la ministra reduzca la respuesta institucional al frío a consejos genéricos, obviando que una parte creciente de la población, tras el deterioro de la clase media y el encarecimiento del coste de la vida, no puede permitirse ropa técnica de invierno ni prendas adecuadas para el frío severo, cuyos precios resultan inasumibles para numerosos hogares.

