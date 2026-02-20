El marido de Ana Mate, la concejal del Partido Popular de Móstoles que denunció al alcalde de esa localidad, Manuel Bautista (PP), por presunto acoso sexual y laboral, y al Partido Popular por los delitos de coacciones y revelación de secretos, pidió trabajo a Bautista en el mismo año que supuestamente ocurrieron estos hechos.

En julio de 2023, la pareja de Mate, Daniel Alba, mandó un mensaje al alcalde de Móstoles en el que le sugería que le contratase como coordinador en el ámbito de seguridad después de que Manuel Bautista hubiera prescindido de esta figura.

«Por mi perfil profesional he aportado propuestas de seguridad y movilidad en el programa electoral y realmente esperaba poder ser parte de la estructura del proyecto. Por mi condición de policía durante las campañas electorales no puedo participar, pero sí que me gustaría poder seguir formando parte del proyecto que lideras», dice en el texto.

Tras no poder presentarse a ser coordinador de seguridad, Daniel Alba pide al alcalde que le haga un hueco en Móstoles y solicita un traslado desde Fuenlabrada (donde trabaja como policía municipal) al mismo municipio donde su mujer es concejal.

«Me gustaría que valoraras la posibilidad que se hace en todos los ayuntamientos y se sacara una comisión de servicios en policía (ya que hay déficit), para poder venirme a Móstoles en calidad de policía, perteneciendo al cuerpo de Policía Municipal, adscribiéndome a la concejalía de seguridad», continúa el escrito dirigido al regidor.

Este mensaje choca con la versión que la pareja de Ana Mate da ahora para defender a su mujer, que ha presentado una querella contra Manuel Bautista y el PP por seis delitos: presunto acoso sexual y laboral durante la campaña electoral de 2023, además de un delito contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos. Estos dos últimos son delitos que Ana Mate achaca al Partido Popular.

Cronología

Concretamente, en junio de 2023, se publicaron las bases de la convocatoria en el BOCM de las pruebas selectivas donde se convocan 4 plazas de movilidad para la Policía Municipal de Móstoles. En julio de 2023 llega el mensaje de Daniel Alba al alcalde pidiéndole trabajo.

En noviembre de 2023, se publican en el BOE las bases de la convocatoria y un año después, en septiembre de 2024, se publica el decreto por el que se aprueba la relación definitiva de personas admitidas y excluidas en las pruebas selectivas. El marido de Ana Mate aparece en la lista de admitidos.

En enero de 2025, un tribunal publica la relación de personas aprobadas, entre las que aparece Daniel Alba. Sin embargo, el 27 de enero de 2025, renuncia a ocupar la plaza.

La concejal del PP señaló que el acoso se produjo en abril del 2023. Su marido le pidió trabajo al alcalde en julio de ese año, tres meses después del supuesto acoso, y se mantiene en el proceso selectivo incluso después de las reuniones de Ana Mate con el PP de Madrid que tuvieron lugar en febrero de 2024.

Ahora, sin embargo, según el abogado de Ana Mate, su marido es un funcionario que, teniendo oportunidad de tener una plaza a pocos minutos caminando desde su casa, eligió otro destino en un municipio a 30 kilómetros de Móstoles para no tener como jefe máximo al alcalde Manuel Bautista.

Seis delitos

La querella presentada el lunes ante el Tribunal de Instancia de Móstoles incluye, además de los delitos de acoso sexual y laboral, la denuncia por un delito contra la integridad moral y lesiones. Además, al Partido Popular le acusan de coacciones y revelación de secretos. Según relata el abogado Suárez-Valdés, «se trata de un procedimiento de alta complejidad técnica, al haberse producido una parte de los hechos en la intimidad de la víctima y su presunto acosador, y al haber sido borrados los correos electrónicos oficiales de la víctima».

De hecho, el propio letrado confesó hace unas semanas en una entrevista que el «acoso sexual» iba a ser «difícilmente denunciable».

Según dijo en un principio el letrado, la denuncia era por «acoso en genérico». «Las cuestiones jurídicas son complejas. El acoso sexual requiere que se haya producido una continuidad delictiva y, en este caso, va a ser difícilmente denunciable», afirmó en una entrevista en la Cadena SER.

«Lo que se produce es un acercamiento de tipo sexual y mi cliente inmediatamente rechaza a su acosador y le transmite que jamás en la vida va a tener una relación con él, porque ella está casada, quiere a su marido y tiene dos hijos con él y no tiene ninguna intención de tener ninguna relación de tipo sexual», explicó entonces.

«Venganza política»

Por su parte, el alcalde Manuel Bautista ha defendido en todo momento que se trata de un caso de «venganza política contra él».

El regidor explicó que en 2023 la concejal Ana Mate Lorden le trasladó su interés por asumir mayores funciones y le propuso ser vicealcaldesa, planteando al mismo tiempo mantener su actividad profesional externa como docente. El alcalde le respondió que «un cargo de esa responsabilidad exige dedicación plena al servicio público».

Tras no alcanzarse ese acuerdo, comenzaron una serie de «desacuerdos internos y quejas que derivaron posteriormente en los escritos que hoy se están utilizando para construir un relato que no se corresponde con la realidad».

En octubre de 2024, Ana Mate renunció a su acta de concejal en Móstoles. Todo ello, meses después de que el PSOE pidiera al alcalde que cesara a Ana Mate de sus funciones por no cumplir con sus obligaciones laborales. Los socialistas acusaron a la edil de dedicarse a la tarea municipal «a tiempo parcial», y de estar más interesada en «continuar con su carrera profesional que en pensar en el bienestar de los mostoleños».