El abogado de la ex edil admite que será «difícil» denunciar al alcalde de Móstoles por acoso sexual

El abogado de la ex concejal del PP, Ana Mate, que ha acusado al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), de un presunto acoso sexual dice ahora que ese delito «va a ser difícilmente denunciable».

Según el abogado Antonio Suárez-Valdés la denuncia es por «acoso en genérico». «Las cuestiones jurídicas son complejas. El acoso sexual requiere que se haya producido una continuidad delictiva y, en este caso, va a ser difícilmente denunciable», ha afirmado en una entrevista en la Cadena SER.

«Lo que se produce es un acercamiento de tipo sexual y mi cliente inmediatamente rechaza a su acosador y le transmite que jamás en la vida va a tener una relación con él, porque ella está casada, quiere a su marido y tiene dos hijos con él y no tiene ninguna intención de tener ninguna relación de tipo sexual», ha explicado.

Según el abogado, fue tras la negativa de su cliente cuando comenzó el «acoso laboral».

En ese caso, afirma, «sí se perpetúa en el tiempo y puede tener un presunto viso de tipificación penal, se produce como consecuencia de ese rechazo sexual».

«Este tipo de asuntos y conductas son de libro, ya lo hemos tenido igual en otras ocasiones. Nos pasó igual en el caso de la comandante Zaida Cantero, con un acercamiento muy burdo de un superior suyo, ella le rechaza y a partir de ahí empieza el puteo, el relego, el te doy funciones de mierda, etc. Eso es lo que se va a denunciar», ha añadido.

Antonio Suárez-Valdés es un abogado mediático especializado en intervenciones en televisión y conocido por haber defendido a la socialista Zaida Cantera en un caso de acoso sexual en el Ejército, en 2012.

«No hubo acoso sexual»

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha mantenido este viernes que «no hubo un caso de acoso sexual, sino de discriminación o conflicto laboral» entre el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), y la ex concejal del mismo partido, Ana Mate.

«Nunca ha existido acoso sexual. Este término se incorporó sólo en el último email por parte del abogado, pero en los correos anteriores, ella siempre dijo que se trataba de un conflicto laboral. Hablaba de discriminación», ha explicado Serrano. El popular ha insistido en que ella nunca denunció abuso sexual y que, si lo hubiera hecho, el partido no le habría ofrecido una reunión él mismo o con Ana Millán.

«Sorprende que, a 4 días de las elecciones de Aragón, se filtre este caso, cuando Pilar Alegría sí que es la encubridora de Paco Salazar. Un año han tenido para sacar este asunto o denunciar judicialmente este presunto acoso, pero no se hizo porque no existió. Y se hace a horas de unas elecciones autonómicas», ha subrayado el popular. «Los del Tito Berni no van a darnos lecciones de ética ante denuncias de acoso», ha añadido.

«Campaña de desprestigio»

Por su parte, el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha señalado que se trata de una «campaña de desprestigio contra él».

«Todas las afirmaciones que se están difundiendo en algunos medios de comunicación son absolutamente falsas. Ya están en manos de mi abogado penalista y de todo mi equipo jurídico, que actuarán con absoluta contundencia frente a todos estos ataques y miserias que se están intentando construir a mi costa», ha declarado en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de la localidad.

«Vamos a ser absolutamente implacables», ha subrayado Bautista, quien a sostenido que «no se puede llamar a alguien acosador sin que haya una sentencia que diga que eres acosador».