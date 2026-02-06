El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha mantenido este viernes que «no hubo un caso de acoso sexual, sino de discriminación o conflicto laboral» entre el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), y la ex concejal del mismo partido, Ana Mate.

«Nunca ha existido acoso sexual. Este término se incorporó sólo en el último email por parte del abogado, pero en los correos anteriores, ella siempre dijo que se trataba de un conflicto laboral. Hablaba de discriminación», ha explicado Serrano. El popular ha insistido en que ella nunca denunció abuso sexual y que, si lo hubiera hecho, el partido no le habría ofrecido una reunión él mismo o con Ana Millán.

«Sorprende que, a 4 días de las elecciones de Aragón, se filtre este caso, cuando Pilar Alegría sí que es la encubridora de Paco Salazar. Un año han tenido para sacar este asunto o denunciar judicialmente este presunto acoso, pero no se hizo porque no existió. Y se hace a horas de unas elecciones autonómicas», ha subrayado el popular. «Los del Tito Berni no van a darnos lecciones de ética ante denuncias de acoso», ha añadido.

Serrano también se ha referido al Comité de Derechos y Garantías que archivó el caso por falta de pruebas: «El comité ha actuado de forma rigurosa y lo archivó por no quedar probado».

Por último, Alfonso Serrano ha anunciado que su partido no descarta emprender acciones legales contra la concejal por haber grabado conversaciones sin su consentimiento: «La edil de Móstoles ha actuado con mala fe y ha querido prefabricar pruebas.»

En este punto, el secretario general del PP ha pedido que «no se corten fragmentos de audios y que salgan enteros». «Ojalá salga entera esa grabación sin cortes ni manipulaciones, pero eso no va a pasar porque desmontaría parte del relato», ha dicho. «Pongo en duda que lo que quiera esa mujer cuando viene a verme y se reúne conmigo sea ayuda si lo primero que hace es grabarnos. Quiere fabricar pruebas o coartadas», ha subrayado.

Además, ha defendido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, de quien ha dicho que no tiene nada que ver porque «no es un caso de abuso sexual». «Isabel Díaz Ayuso no ha tapado nada, quien lo hacía era Pilar Alegría. Pretenden usar a la presidenta de los madrileños para decir que no defiende a las mujeres».

La concejal denuncia al alcalde

La ex concejala de Móstoles presentará la próxima semana una denuncia ante los juzgados por un presunto caso de acoso sexual por parte del alcalde de este municipio, Manuel Bautista, y prepara otra contra la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Supremo por la supuesta filtración de correos personales.

Su abogado, el letrado Antonio Suárez-Valdés y especialista en delitos de acoso, ha detallado que la denuncia relatará las presuntas maniobras de acoso sexual que habría sufrido por parte del regidor y el posterior acoso laboral.

Además, la ex edil denunciará ante el Tribunal Supremo la filtración de correos electrónicos, que habrían sido difundidos sin su consentimiento. La afectada sostiene que se produjo «una invasión» de su correo oficial, con accesos no autorizados, borrado de mensajes y utilización del contenido con fines ajenos a su función pública.

Según el letrado, la denuncia por la supuesta filtración busca esclarecer quién ordenó o facilitó dicha filtración, si desde la Comunidad de Madrid o desde el entorno del Partido Popular de Madrid, por un posible delito de revelación de secretos y otros.

El letrado sostiene que su clienta no denunció antes el supuesto caso de acoso sexual por presiones con mensajes como «piensa en tus hijos» o «en tu padre», especialmente tras la última reunión mantenida, en la que, según afirma, fue tratada de forma presuntamente intimidatoria.

El abogado explica que el borrado de correos de su ordenador ya se denunció, pero fue archivado por el juez. Una decisión que fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid, que aún no ha señalado fecha para deliberación y fallo.