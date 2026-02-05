El PP niega haber tapado un caso de acoso sexual en Móstoles y Ayuso lo tilda de «caso prefabricado»

El Partido Popular de Madrid niega que haya encubierto un presunto caso de acoso sexual que habría protagonizado el alcalde de Móstoles con una concejal. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegura que se trata de un «caso prefabricado» destinado a desgastar al PP para «hacerle la campaña a Pilar Alegría que se está hundiendo en Aragón».

Durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid, la presidenta madrileña ha asegurado que desde el PSOE están «manipulando cualquier cosa» y hasta «utilizando el verdadero asunto de las agresiones sexuales a mujeres» cuando las «verdaderas víctimas de la violencia son las que estaban en el entorno de Salazar y de Moncloa»: «Hablamos de más de 40 denuncias diferentes».

El escándalo estalló después de que trascendiera que una concejal del PP ha denunciado presuntos comportamientos de acoso por parte del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, desde el inicio de la campaña electoral de 2023. Un caso que la izquierda ha utilizado para atacar a la formación de Alberto Núñez Feijóo en Madrid alegando que el abuso ha sido ocultado por el PP.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha tachado de «falso» que el partido «presionara a nadie para tapar» la denuncia del presunto acoso sexual y laboral. El dirigente político ha defendido que la misma no se presentó «como un caso de acoso sexual o de abuso, sino como una disputa laboral».

«En el PP de Madrid ni se tapan ni se ocultan denuncias: las tramitamos, se instruyen y, cuando corresponde, se actúa», ha asegurado Serrano, añadiendo que la denuncia interna fue archivada ante la falta de pruebas y de concreción. «El Comité de Derechos y Garantías Nacional actuó, analizó, investigó y archivó. Hicimos lo que teníamos que hacer», ha dicho.

Además, se ha negado tajantemente a reclamar o asumir responsabilidades políticas por este caso, destapado por El País: «Absolutamente descartado». «Esto no tiene nada que ver con los casos que hemos conocido en la izquierda, por mucho que algunos traten de empatar», ha apuntado Serrano quien se ha negado a valorar las conversaciones «troceadas, entrecomilladas, extraídas de no se sabe dónde y no sabemos si manipuladas» en las que se basa, según él, el diario del Grupo Prisa.

Según la información, la hoy ya ex concejal denunció internamente que Bautista la «acosó sexualmente» desde el inicio de la campaña electoral de 2023 con «comentarios de tipo sexual, referencias a su físico y proposiciones explícitas», llegando a «difundir el rumor de que habían mantenido relaciones sexuales».