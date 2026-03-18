Quizás has notado que Madrid huele a semen y es cierto: es culpa de este árbol

El 21 de marzo comienza la primavera y con ello comienzan a florecer muchos árboles. Sin embargo, esto también tiene su parte negativa y es que algunos vecinos de Madrid se han quejado por cómo huelen sus calles después de que haya empezado a florecer un árbol llamado peral de Callery.

«Huele un montón a semen por la calle», asegura un testigo, quien añade que el «pestazo es insoportable». Creo que todos olemos lo mismo, pero la gente no quiere reconocerlo», detalla el joven. También explica que algunos de sus vecinos dicen que «huele a vómito».

Para otras personas, la existencia de este árbol y su insoportable olor no es ninguna novedad. «Hace 10 años me mudé a Madrid, a un colegio mayor de Ciudad Universitaria, y en el propio recinto teníamos un árbol que olía a semen… Muchísimo», asegura otra persona que ha olido el árbol.

Este tipo de árbol que hay en Madrid también llegó a Barcelona, donde Ada Colau sustituyó varias especies de árboles de la capital catalana por otras de esta. También se puede encontrar en otras capitales catalanas, como Gerona o Lérida. Asimismo, se ha vuelto habitual en ciudades de muchos países, especialmente en Estados Unidos, a pesar de los avisos de los científicos, que sugieren que tiene un considerable potencial como especie invasora en el campo.

Peral de Callery, el árbol que huele a semen

El peral de Callery es una especie de peral nativo de China y tiene ese nombre en honor de Joseph-Marie Callery, el primero que envió ejemplares a Europa desde Asia, en el siglo XIX. Es un árbol caducifolio que crece de forma cónica y las hojas son ovaladas, de color verde oscuro en el haz y verde claro en el envés. Los consistorios recurren a este árbol por su resistencia y la amplia sombra que ofrece.

Sin embargo, libera unos compuestos químicos por su fragancia desagradable, que puede recordar al pescado podrido y, como algunos afirman, al semen.