Cuándo empieza la primavera 2026: qué día, fecha y hora exacta del equinoccio

El invierno parecía eterno con todos los frentes de lluvia y bajas temperaturas que hemos sufrido estas últimas semanas, pero lo cierto es que por fin encara su recta final y el calendario empieza a señalar una fecha que muchos esperan con ganas. La primavera de 2026 ya tiene su fecha en el calendario, de modo que te vamos a explicar ahora cuándo empieza, la hora exacta, cuántos días va a durar y también, cuándo se producirá el cambio de hora.

La llegada de la primavera se produce porque la Tierra continúa su movimiento alrededor del Sol y, en un punto determinado de su órbita, ambos hemisferios reciben prácticamente la misma cantidad de luz. Es lo que se conoce como equinoccio. A partir de ahí, en el hemisferio norte comienza un periodo en el que las horas de claridad se imponen poco a poco a la noche. Las jornadas se alargan, el atardecer se retrasa y el ritmo cotidiano empieza a adaptarse casi sin que nos demos cuenta. Pero como ya mencionamos, con la llegada de la primavera también entra en juego otro elemento: el cambio de hora. Este ajuste, que se produce pocos días después del inicio oficial de la estación, altera el reloj pero no el movimiento del planeta. Sin embargo, sí modifica nuestra percepción del día, ya que las tardes pasan a tener más luz. Toma nota entonces, de la fecha exacta de inicio, de la duración de la estación y el calendario del horario de verano que son ahora, los tres puntos clave que conviene tener claros para 2026.

Fecha y hora exacta

La primavera de 2026 comenzará el viernes 20 de marzo. El instante concreto está fijado para las 15:46 horas en la España peninsular. No es una estimación aproximada, sino un cálculo astronómico que determina el momento en el que el Sol cruza el ecuador celeste. Ese fenómeno, conocido como equinoccio de primavera, implica que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración en todo el planeta. A partir de ese punto, el hemisferio norte empieza a inclinarse progresivamente hacia el Sol, lo que se traduce en un aumento gradual de las horas de luz. Cada jornada suma unos minutos más de claridad por la tarde.

Aunque en marzo todavía pueden producirse episodios de frío o lluvias intensas, el cambio de estación marca el inicio de una tendencia distinta. Las temperaturas medias comienzan a ascender poco a poco y el paisaje inicia su transformación. Los árboles brotan, los parques recuperan color y la actividad al aire libre gana protagonismo. El calendario astronómico pone la fecha, pero el efecto se percibe durante semanas.

Cuántos días dura la primavera

Entre el 20 de marzo y el 21 de junio transcurrirá la primavera de 2026. Si se mide con precisión astronómica, serán 92 días y algo más de 18 horas. No es una cifra redonda ni fija cada año dado que las estaciones no encajan como piezas exactas de un reloj, sino que dependen del recorrido real de la Tierra alrededor del Sol.

Durante ese tiempo ocurre algo muy concreto que se percibe sin necesidad de mirar el calendario: la luz va ganando terreno. A finales de marzo todavía anochece relativamente pronto, pero semana tras semana el atardecer se retrasa. En junio, la diferencia es evidente. Las tardes se alargan hasta bien entrada la noche en buena parte de España. De este modo, no es un cambio brusco sino progresivo. El amanecer se adelanta unos minutos cada día y el día se estira casi sin que se note. Y cuando llega el solsticio de verano, el 21 de junio de 2026, ese proceso alcanza su punto máximo con la jornada más larga del año.

Cambio de hora en primavera 2026

En 2026 el cambio al horario de verano llegará el domingo 29 de marzo. Esa madrugada habrá que adelantar el reloj una hora. Cuando sean las 02:00 pasarán a ser las 03:00, así que esa franja simplemente no existirá en el calendario.

Es un gesto automático para muchos, dado que algunos dispositivos ya se actualizan solos aunque hay que estar atentos, dado que otros todavía obligan a hacerlo manualmente. Pero el resultado es el mismo: una hora menos de sueño esa noche y una tarde que se alarga de forma evidente desde ese mismo día.

Con el nuevo horario, el sol se pondrá más tarde y las últimas horas de la jornada tendrán más luz. Esa es la razón práctica del ajuste, que busca concentrar mejor las horas de actividad en los tramos con mayor claridad natural. En primavera y verano la diferencia se nota, sobre todo a medida que avanzan las semanas. El horario de verano se mantendrá hasta el 25 de octubre de 2026, cuando se realizará el cambio inverso y los relojes volverán a retrasarse una hora. Hasta entonces, la referencia será la de tardes largas, anochecer más tardío y una rutina que, al menos durante varios meses, se adapta a días cada vez más largos.